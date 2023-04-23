人民网北京4月23日电 （记者李依环）近日，北京市大兴区碳中和学校联盟成立暨北京教科院生态文明与可持续发展教育创新工作室大兴分站成立仪式举办。会上，北京市大兴区第八小学发起成立碳中和学校联盟，该区29所学校入选首批试点校名单，涵盖大中小幼各个学段。

据了解，2022年3月，北京市大兴区第八小学积极创建北京市第一所碳中和试点校。一年多来，该校在节能低碳环保领域开展了多样的探索性活动，形成了较为丰硕的特色经验和成果。基于此，北京市大兴区发挥大兴八小示范作用，把低碳理念落到实处，作为孵化器发挥辐射、影响作用，成立北京市大兴区碳中和学校联盟，同时建立“生态环境教育进课堂—双碳主题”试点区。

北京市大兴区政协副主席、区教委主任、区政府教育督导室主任赵建国表示，大兴区将以此次启动仪式为契机，积极探索推动建设高质量碳中和学校联盟、高水平碳中和教师队伍、高标准碳中和合作交流平台。未来，大兴区碳中和学校联盟将持续厚植绿色发展理念，发挥技术创新策源地优势，为我国“双碳”目标的实现做出新的更大贡献。

当天，以“ 践行绿色低碳理念 走向碳中和学校”为主题的低碳论坛在北京市大兴区第八小学召开。该校校长李曙东介绍了学校历史、光伏光热校本课程、开展活动及未来发展方向等，分享了学校在推进校园节能等方面特色做法和实践经验。北京师范大学教授李香兰等专家及企业代表就“践行低碳绿色理念，力争实现‘碳中和’”“聚焦‘低碳’，探寻立德树人路径”等话题进行分享交流。

记者了解到，本次活动由北京市大兴区教育委员会、北京市大兴区生态局主办，北京市大兴区第八小学承办。活动期间，北京教育科学研究院生态文明与可持续发展教育创新工作室（大兴分站）、“北京市大兴区碳中和大中小幼一体化碳中和科教联盟”、大兴八小碳中和青少年科技创新学院、大兴八小碳中和教师研修院同期成立。

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