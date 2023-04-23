孙竞、实习生余睿婕

读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。第28个“世界读书日”来临之际，人民网教育频道推出“阅读，是最美好的遇见”特别策划，邀请出版行业专家、资深编辑等以自身体验讲述读书故事，分享阅读经验，引导激励广大青少年学生爱读书、读好书、善读书，在读书中享受乐趣、感悟人生、获得成长。

阅读，是最美好的遇见。在“4·23世界读书日”来临之际，中国少年儿童新闻出版总社有限公司党委书记、董事长孙柱日前接受人民网专访，就如何为孩子选书和优化青少年阅读环境的问题给出建议。

“近年来，‘全民阅读’不断深入开展，学校和家长对阅读价值日趋重视，儿童阅读需求不断升温，童书市场的竞争进入了白热化阶段。”孙柱表示，家长若想为孩子挑选合适的好书，可以从几方面入手。

孙柱提出，每个阶段的孩子身心发展特点不同，认知水平差距较大，因此在给孩子选书时首先要顺应孩子的身心发展规律。例如，学龄前的孩子喜欢简单有趣、有图画的绘本；进入小学低年级阶段后，孩子们的识字水平和认知能力逐渐提升，对这一阶段的孩子来说，简单的图画书不能满足需求，而纯文字书则难度过大，因此这个阶段就需要为孩子选一些“桥梁书”。“选书一定要难度适中，过难或者过易，都容易打消孩子的阅读积极性。”

“兴趣是最好的老师，只有尊重孩子的阅读兴趣，才能有效引导孩子爱上阅读。”孙柱认为，阅读应该是愉悦的体验，强制孩子读大人自认为的“好书”或是对学习有帮助的书，有可能让孩子对阅读产生反感情绪。只要孩子读的是内容健康向上、有质量有营养的书籍，就应该让孩子自由地享受他们喜欢的阅读世界。孙柱还建议，家长在为孩子选书时应当仔细甄别，可以参照专业权威的分级阅读指导标准进行选择，比如《3-8岁儿童分级阅读指导》。

与此同时，也要尊重孩子的阅读兴趣。“兴趣是最好的老师，只有尊重孩子的阅读兴趣，才能有效引导孩子爱上阅读。”孙柱认为，阅读应该是愉悦的体验，强制孩子读大人自认为的“好书”或是对学习有帮助的书，有可能让孩子对阅读产生反感情绪。只要孩子读的是内容健康向上、有质量有营养的书籍，就应该让孩子自由地享受他们喜欢的阅读世界。

孙柱还建议，家长在为孩子选书时应当仔细甄别，可以参照专业权威的分级阅读指导标准，比如《3-8岁儿童分级阅读指导》行业标准。他介绍，这一儿童分级阅读标准由我国首个行业协会正式发布，经过了项目组专家科学、严谨、充分的评估论证，其中推荐的书目都是经过出版、发行、教育等多方机构共同筛选而出的，可以帮助家长更科学、更精准地为孩子们选书。

“家长们还可以带着孩子多到图书馆和书店中去，增加选择的广泛性。”孙柱认为，家庭藏书量与图书馆和书店相比是有限的，因此可以带孩子多去图书馆和书店，让孩子们可以亲眼看到各种各样的书籍，亲手触摸每一本书的触感，闻到每一本书的书香。孩子们在图书馆和书店享有“自主选择性”，也许在某一眼的对视中孩子们便选中了一本从不曾阅读过的书籍，由此建立对某种知识的浓烈兴趣。此外，大多数图书馆和书店都会设置“少儿阅读专区”以及“活动体验区”，孩子们通过阅读活动爱上一本好书的可能性也大大增加。

对于如何优化青少年的读书环境，孙柱提出，青少年读书环境的建设离不开家庭、学校和社会这三个主场。“起首要作用的是家庭中的亲子阅读，提升家长对阅读价值的认知和倡导亲子共读的理念是第一步；其次是学校中的阅读教学，学校、教育机构等需要进一步提升阅读指导和教育的专业能力，为各项阅读课程、阅读活动、校园阅读环境、小学生的自主阅读提供专业支持；社会方面要凝聚各方力量，通过举办展会、沙龙、交流会等形式加强社会各界对‘少儿阅读价值’的深度认识及各项支持。”

孙柱还指出，要特别注意为少儿阅读欠发达地区提供特殊的保障和支持，比如，开展乡村教师阅读培训，积极为乡村教师赋能，让他们能够更好引导、指导乡村孩子阅读。

(责编：李依环、熊旭)