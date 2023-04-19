原标题：科技+爱心结出累累硕果

他们活跃在田间地头，为村里培养“田秀才”“土专家”，创造致富的佳话；他们亲近“银发族”，帮助老年人在数字时代更加步履从容；他们为青少年奉上科学盛宴，让科技梦想扬帆起航。近日，以“科技志愿助力乡村振兴”为主题的科技志愿服务工作经验交流现场会在河南省兰考县焦裕禄干部学院举行。来自全国各地的科协组织、学会和社会组织，以及2022年全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型等200余人齐聚一堂，交流典型经验，为全面推进科技志愿服务工作高质量发展凝聚智慧。

“实践证明，科技志愿服务已经成为联系会聚科技工作者，特别是青年科技工作者、非公领域科技工作者的重要路径，成为引导广大科技工作者践行社会主义核心价值观、服务经济社会发展的重要平台。”中国科协党组成员、书记处书记王进展说。

来自中国科学技术协会的数据显示，科技志愿服务在全国已会聚420万科技工作者，成立超过9万个科技志愿服务组织，开展了160余万项活动，用科技志愿服务“点亮”万家灯火，切实提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

架起科技振兴乡村的桥梁

河南省兰考县仪封镇水木九天蔬菜工厂内，一行行番茄栽培条勾画出科技兴农的美景。

“这十年，我们只研究番茄，再把种番茄的技术、模型和数据交给更多的农民。”该蔬菜工厂负责人王晓庆说，现代农业是学科交叉融合的系统科学——“温室建多高，才能保证适宜的温度，这要依靠空气动力学来计算分析；室内金属立柱会导致局部温差变化，这要依靠物理、化学、数学计算来决定表面涂层厚度；我们还有‘作物表情管理’，利用图像识别技术，可以及早得知番茄水肥状态……”

把专家的技术方案与生产实践相结合，创建适宜的作物生长环境,这是兰考县“一懂两爱”科技服务团蔬菜组组长董学志的工作。“我们把王晓庆这些大专家的智慧与蔬菜种植相结合，培养出村里的‘田秀才’‘土专家’，为科技振兴乡村打造‘永久’人才队伍。”

“一懂两爱”科技服务团在兰考可是个响当当的品牌，这支由兰考县科协主席任团长，包含农技专家和乡土人才的科技志愿服务团如今已发展到200余人，他们不但为农民提供种植技术，还利用电商平台开拓市场，创造了一个个致富佳话。

小宋镇东邵岗村的任杰，家里原是建档立卡的贫困户，人均年收入不足2000元。在科技服务团的帮扶下，任杰一家人建了4座蔬菜大棚，现在年纯收入达25万余元。“家里的小洋楼建好了，现在生活可美了！”任杰现在成了大忙人，除了经营自家的大棚，还要给邻村甚至邻县的种植户当指导。当“套种、富硒、多酶”等专业词汇脱口而出时，在黑黑瘦瘦、不笑不说话的任杰身上，散发出现代农业人的魅力。

像这样的科技服务团，陕西省还有不少。在富平县，各级科协、专家工作站、农技协组建的54支“科技之光”志愿服务队，已先后培养出1000多名“田秀才”“土专家”，并依托柿子、乳业两大主导产业，让志愿者和农户点对点推介新技术，解决生产中的问题，从而提高群众收益。在科技服务团的带领下，目前富平县存栏奶山羊80万只，年产羊乳21.5万吨，年加工羊乳制品4万吨，全产业链实现产值100亿元；尖柿总栽植面积36万亩，挂果面积13万亩，年产鲜柿25万吨，加工柿饼6万吨，产值约40亿元。

“爱农村才能守初心，爱农民才能付真情。”这是“一懂两爱”科技服务团团长陈国平的感言，也是众多奔波于全国沃野良田中的科技志愿服务者的缩影。

银龄科普让老年群体步履更加从容

教大爷大妈用手机视频聊天，用手机缴费、约车……山东省科协组建了“银龄科普”科技志愿服务队，依托省、市、县科技馆和社区科普大学等，以“线下活动+云课堂”的形式，围绕智能设备应用、防网络诈骗、医药健康等老年人关注的热点问题，开展形式多样的科技志愿服务活动达5000余场，有效提升了老年群体的科学素养，让他们在数字时代更加步履从容。

家有一老，如有一宝。各地科技志愿服务活动在关注老年群体科普需求的同时，也充分发掘老科技工作者在咨询、智库等方面的作用。

北京市科协充分发挥离退休科技工作者的优势，搭建老年科技工作者志愿服务平台，挂牌成立北京老年科技大学，实施科技惠老行动。江西省科协则积极开展老年群体科技志愿服务活动，让越来越多的老年人在关心教育下一代、维护社会治安、协助调解民间纠纷等工作中发挥重要作用。

科普活动让孩子们的科技梦想扬帆起航

“船舶有多少种类？中国最大的船是什么型号？船舶靠什么导航？”湖北省武汉市武昌区积玉桥街道一家船员培训公司的模拟操作室内，25名青少年开启了航海科普之旅，“连珠炮”似的问题向身着制服的“船长”袭来。这里的环绕大屏、仿真操作台把孩子们带入波涛汹涌的海上世界，也在他们心中埋下“当一名航海家”的种子。

据湖北省科协有关负责人介绍，科技志愿服务在助力“双减”工作中成为一道亮丽的风景线，“荆楚科普大讲堂——院士名家报告会”“趣味科普季”“童趣玩科学”“探梦之旅”等300余场活动，让孩子们感受到科技的魅力和科普的力量，也激发出他们学科学、爱科学、用科学的兴趣。

青少年是国家和民族的未来，他们不仅是科技志愿服务的受益者，也是科普活动的生力军。

四川省科协组织开展了小小讲解员志愿服务，针对8~15岁青少年，以“培训+实践”的方式开展包括讲解礼仪、讲解技巧、实地演练等训练，考核合格后为游客提供展品讲解服务。甘肃省科协设立大学生科技志愿服务项目并提供活动经费，支持大学生利用节假日开展乡村振兴、生态环保、食品安全、助老扶幼、医疗健康、帮教助学、防灾减灾等科技志愿服务，推动全民科学素质提升。

王进展表示，科协组织将继续动员最广泛的科技力量参与志愿服务，以期形成科技志愿服务的强大合力，全面推进科技志愿服务工作高质量发展。

（记者 张晓华 詹媛）

(责编：李依环、孙竞)