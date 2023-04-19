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马新远在做实验。

王志杰摄

“今天移完这些蔬菜小苗，28天后就能吃了。”在浙江嘉兴平湖，有一座全透明玻璃包围的大型植物工厂，这里的蔬菜苗不是种在地里，而是种在一个3米多高的海运集装箱中。这个可移动的集装箱，就是浙江东郁广陈果业种植部门经理、90后小伙马新远的“魔法实验室”。

“这次实验的蔬菜有生菜、菠菜、罗勒、甘蓝等。”马新远边说，边与同事一起把幼苗移入集装箱内。箱内两侧安装了两层苗床，顶部有灯光装置，通过手机或电脑能够调节实验所需要的水量和光谱。“一般情况下，蔬菜成熟大概需要40天左右，在集装箱里种植的蔬菜则不需要那么久。”

马新远来自新疆维吾尔自治区，毕业于荷兰瓦格宁根大学，2019年从荷兰回国后，他在浙江平湖当起了一名“新农人”。

被问到为何会做出这样的选择时，马新远回答：“我学的是设施农业，学生时代主要研究的就是灯光对植物的影响。一次偶然的机会，我听说自己掌握的技术能在平湖派上用场，就决定来到这里。能把自己所学所专真正应用到实际生产中，给我带来了很大的满足感。”

马新远介绍，标准化集装箱适合人工模拟环境，箱内配备了植物所需要的光、温、水、肥、气。“多少参数的‘配方’能让植物长得更好，是我现在的研究方向。”马新远说，通过每天记录实验数据，他的团队已经积累了十几种农作物的30多种配方。不同的光谱、营养液配方能改变植物的性状，让其风味更佳、产量更高。在上一轮结束的研究中，马新远与团队发现，红蓝光的改变能提高芝麻菜的维C含量，这让大家非常兴奋。“如果实验成功，就可以在我们大的实验单元进行直接复制和量产。”他说。

除了能作为实验室，据马新远介绍，在拥有水、电、网络的情况下，类似的集装箱种菜模式还能应用于更多场景，让一些种植环境并不理想的地方也可以拥有新鲜蔬菜。

据了解，在嘉兴，像马新远这样的农业高科技人才有2800多名。当地7个县市区都建有农业开发区，仅在平湖农业开发区，像这样的农业项目就有40多个，总投资额50亿元左右，成为参与当地乡村振兴的一股重要力量。

（来源：中新网）

(责编：孙竞、熊旭)