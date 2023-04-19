人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

透明集装箱，智能调灯光，参数作“配方”

九零后海归“魔法”种菜

胡丰盛  张  源  陆浩强
2023年04月19日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　马新远在做实验。
　　王志杰摄

　　“今天移完这些蔬菜小苗，28天后就能吃了。”在浙江嘉兴平湖，有一座全透明玻璃包围的大型植物工厂，这里的蔬菜苗不是种在地里，而是种在一个3米多高的海运集装箱中。这个可移动的集装箱，就是浙江东郁广陈果业种植部门经理、90后小伙马新远的“魔法实验室”。

　　“这次实验的蔬菜有生菜、菠菜、罗勒、甘蓝等。”马新远边说，边与同事一起把幼苗移入集装箱内。箱内两侧安装了两层苗床，顶部有灯光装置，通过手机或电脑能够调节实验所需要的水量和光谱。“一般情况下，蔬菜成熟大概需要40天左右，在集装箱里种植的蔬菜则不需要那么久。”

　　马新远来自新疆维吾尔自治区，毕业于荷兰瓦格宁根大学，2019年从荷兰回国后，他在浙江平湖当起了一名“新农人”。

　　被问到为何会做出这样的选择时，马新远回答：“我学的是设施农业，学生时代主要研究的就是灯光对植物的影响。一次偶然的机会，我听说自己掌握的技术能在平湖派上用场，就决定来到这里。能把自己所学所专真正应用到实际生产中，给我带来了很大的满足感。”

　　马新远介绍，标准化集装箱适合人工模拟环境，箱内配备了植物所需要的光、温、水、肥、气。“多少参数的‘配方’能让植物长得更好，是我现在的研究方向。”马新远说，通过每天记录实验数据，他的团队已经积累了十几种农作物的30多种配方。不同的光谱、营养液配方能改变植物的性状，让其风味更佳、产量更高。在上一轮结束的研究中，马新远与团队发现，红蓝光的改变能提高芝麻菜的维C含量，这让大家非常兴奋。“如果实验成功，就可以在我们大的实验单元进行直接复制和量产。”他说。

　　除了能作为实验室，据马新远介绍，在拥有水、电、网络的情况下，类似的集装箱种菜模式还能应用于更多场景，让一些种植环境并不理想的地方也可以拥有新鲜蔬菜。

　　据了解，在嘉兴，像马新远这样的农业高科技人才有2800多名。当地7个县市区都建有农业开发区，仅在平湖农业开发区，像这样的农业项目就有40多个，总投资额50亿元左右，成为参与当地乡村振兴的一股重要力量。

　　（来源：中新网）

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部