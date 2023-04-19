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多地密集出台惠才政策，优化创新创业生态——

求贤若渴  引才有道

本报记者  孙亚慧
2023年04月19日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，哈尔滨工业大学在学校体育馆举办“职面未来，跃动青春——哈尔滨工业大学人才博览会”，这是近两年来该校面向毕业生举办的最大规模线下招聘会，旨在为用人单位和毕业生搭建“双向选择”平台。
　　刘 洋摄（人民视觉）

　　近日，“就在苏州·留在苏州”高校毕业生专场招聘会在江苏省苏州市人才市场举行。
　　王建康摄（人民视觉）

　　每年的3月、4月素有“金三银四”的说法，这不仅是招聘旺季，也是引才引智的重要时间窗口，各地求贤若渴的强烈信号不断释放。

　　除了搭平台、拓渠道、送政策、提技能、强保障等引才“基本动作”，如今，不少省市通过落实更系统的惠才举措，力求全方位支持人才后续发展。同时，优化人才发展生态，激发创新创业潜能，助力地方经济实现高质量发展。

　　

　　优化双创生态

　　近期，一些省份密集出台创新创业激励方案，优化双创生态，为创业团队送去政策东风。

　　今年3月，湖北发布《湖北省企业技术创新能力提升行动实施方案》。该方案提出，要推动企业招引更多高水平科技人才，对企业新引进的全职两院院士、国家级科技领军人才，根据企业引进人才科研经费标准，省、市财政按“一事一议”原则给予配套科研经费支持。营造有利于企业科技创新的良好环境，引导和支持企业提升科技创新能力。

　　安徽近日发出通知，要求多部门协同联动，推出30项创业活动，进一步激发全社会创新创造潜能。通知明确，举办安徽科技大市场月度科技成果转化交易会等展览展会，推动各领域科技、产业、人才交流对接，促进科技成果转化，推广创业品牌，帮助企业提升行业影响力。同时，将通过举办第二届创业安徽大赛、2023年“创响中国”安徽省创新创业大赛等系列赛事，将大赛打造成发现、引进高水平创业团队和优秀创业项目的平台。

　　复旦大学全球科创人才发展研究中心主任姚凯认为，这样的举措体现出地方引才的远见。姚凯表示，这样不仅为人才展示自我搭建了舞台、促进用人方和人才方更直接地见面与沟通，从长远来看，也能促进人才、平台、市场之间形成良好的循环和互动。

　　有的放矢育才引才

　　人才因产业而聚，产业因人才而兴。立足于自身特色产业，不少省份有的放矢育才引才，为本地发展不断注入新活力。

　　就在不久前，重庆数创园在“明月湖数字经济暨卫星互联网创新发展大会”上正式揭牌，这是《数字中国建设整体布局规划》发布后，国内启动建设的大型数字经济产业项目之一。作为重庆发展数字经济和卫星互联网产业集群的重要平台和载体，重庆数创园预计将为当地培育一个万亿级产业集群。以政策为抓手，引进关键人才，是重庆数创园建设中的重要一环。

　　在贵州，位于贵安新区核心区的贵阳大数据科创城已建起一座座算力中心、孵化中心。从去年以来，贵安新区就已制定出台了《入驻贵阳大数据科创城支持政策》《贵阳大数据科创城招商流程和分级决策办法（试行）》等一系列配套文件，规范招商引资流程。截至今年3月底，科创城共招引企业481家，其中大数据产业310家，占比达65%。

　　“刚来这里的时候，周围只有四五家企业。现在‘邻居’越来越多，科创城的相关生活配套也越来越齐全、方便了。”作为最早入驻科创城的企业之一，贵州永中软件股份有限公司副总经理罗嘉欣感慨地说。

　　周到服务传递城市诚意

　　从落户、住房到子女入学、看病就诊；从政策推介、创业扶持到职称评定、人才考核……如今，各地给予人才的政策服务保障越来越细致，更好回应和满足人才发展需求。尤其对于刚一落脚的青年人才来说，周到服务传递着满满的温暖与引才诚意。

　　“申请房间非常方便，多种家电一应俱全，室内装修比照片上看到的更漂亮。”入住“宁青驿站”的90后留英海归刘玉婷说。

　　“宁青驿站”是江苏南京为符合条件的留宁、来宁高校毕业生聚力打造的暖心港湾，不仅能提供14天免费住宿，还可以提供“一站式”就业创业指导、政策信息推介、培训交流、社会融入等服务。

　　截至4月10日，南京已有14家“宁青驿站”陆续上线运营，不到两个月，已经为2000余名青年提供了住宿服务。据了解，“宁青驿站”优先在交通便利、青年集聚、方便青年求职的区域附近选址，尤其对于首次来到南京的青年来说，这样的过渡性住宿为他们提供了低成本了解城市就业环境的机会。

　　在山东济南，一张“泉城人才服务金卡”包含不少功能：在机场、火车站等场所可以享受绿色安检通道，在一些公园可以免门票，还能体验免费健身。这样的软性便利着眼细节，成了惠才服务的良好补充。

　　“每当引进高层次技术人才时，济南既有针对个人的引才政策，比如租房、购房补贴，又有针对人才创业的支持，对‘海右人才’‘泰山产业人才’的入选者都有百万级科研扶持资金。”在国网智能科技股份有限公司首席科学家郭锐看来，针对个人的补贴能让人才留得下，而针对创业的扶持、创业环境的培育则能让人才有更大的发展空间，后者常常更具吸引力。

　　业内分析人士表示，高水平人才在创新创业过程中格外看重城市的整体环境，这对地方提出了更全面的要求：创新支持、产业配套与营商环境缺一不可。这才有可能在激烈的引才竞争中赢得青睐。

(责编：孙竞、熊旭)

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