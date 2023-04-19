本报兰州4月18日电 （记者银燕）记者在甘肃省政府新闻办日前举行的“实事惠民生 实干兴陇原”新闻发布会上获悉：2022年甘肃省为民实事“困难家庭子女普通高校入学资助”项目共资助困难家庭学生6099名（其中资助本科类学生3821名、专科类学生2278名），发放资助金5643.4万元。资助金5643.4万元中，甘肃省财政专项资金4985万元，共青团募集资金658.4万元，本科和专科两批资助金均通过“直通车”方式发放到位。

作为牵头单位，该项目实施前，共青团甘肃省委积极与财政、教育、民政等部门对接，在深入调研的基础上，积极向甘肃省政府提出合理性建议，在资金预算不变且对城乡低保家庭子女实施有效资助的基础上，同步将特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童等3类学生一并纳入资助群体，进一步扩大项目实施范围。

“困难家庭子女普通高校入学资助”项目对城市低保全额保障家庭子女、农村低保家庭子女（一、二类）、“单人户”施保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等6类困难家庭大学新生进行入学资助。其中，录取到本科院校的一次性补助10000元/人，录取到专科（高职高专）院校的一次性补助8000元/人。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 13 版）

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