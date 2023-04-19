本报南宁4月18日电 （庞革平、陆华勇）“如果有谁欺负你们，你们就告诉姐姐，姐姐帮你们解决问题。”在广西壮族自治区崇左凭祥市友谊镇匠龙村，潘水莲走家串户，向周末返家的孩子们宣讲预防校园欺凌知识。

26岁的潘水莲是一名大学毕业生，她的职务是匠龙村预防青少年违法犯罪专干。“我的工作主要是向青少年普及安全自护知识，增强他们自我保护意识与能力，促进未成年人健康成长。”潘水莲说。

崇左边境线长533公里，是广西陆路边境线最长的地级市。同时，崇左全市壮族人口占89%，是广西少数民族人口比例最高的地区。为了探索出一条既符合边疆民族地区实际又能够有效预防青少年违法犯罪的社会服务体系建设新路，去年9月以来，共青团广西崇左市委切实加强抵边村预防青少年违法犯罪工作，从抵边村优秀高校大学毕业生中选拔聘任“预青专干”。目前，全市首批试点的30个抵边村，村村都聘有1名“预青专干”。

据介绍，这30名“预青专干”扎根乡村，常态化管理重点青少年群体。同时开展青少年心理健康教育和乡村振兴文明实践活动，构建青少年教育、关爱、帮扶、监控等部门联动体系。

《 人民日报 》（ 2023年04月19日 11 版）

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