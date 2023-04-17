人民网北京4月17日电 校园安全文化市集“开市”、国家安全教育主题短视频线上接力、反恐知识在线普及......日前，北京工商大学举办“4·15国家安全教育日”系列活动，将宣传教育和实践体验相结合，为师生们提供了一次沉浸式、立体化的国家安全教育学习体验，帮助师生将国家安全知识入脑入心。

活动当天，北京工商大学正式举办“校园安全文化市集”活动，并设置安全宣教长廊和安全互动体验区两大区域。在安全宣教长廊，师生可以观摩学习到国家安全、消防安全、交通安全、预防电信网络诈骗、反邪教、反恐防暴、安全保密等7个安全教育专题。 “户外版”主题文化长廊内容丰富，师生们纷纷在现场打卡，浏览学习国家安全知识。

安全互动体验区包含反恐防暴、应急救援、交通安全、预防电信网络诈骗、消防安全等5个安全互动区。师生可在反恐防暴体验区与反恐特警互动学习；体验交通安全VR模拟机；参与“你我同心，反诈同行”倡议签名活动；观摩消防车和高空云梯车演示等。

据介绍，北京工商大学系列活动着眼 “一校一品”全民国家安全教育日活动创新要求，着力打造有影响力的北工商安全文化活动特色品牌。除开展“校园安全文化市集”活动外，学校融合校地宣教资源，建立协同育人机制，组织开展以“千万师生同上一堂国家安全教育课”为主题的公开课和“国开大讲堂·国家安全教育公开课”。

此外，为进一步扩大参与范围，北工商还开展了国家安全教育主题短视频线上接力和反恐怖知识普及在线活动，并在社交平台进行#国家安全日#话题互动，同时开展“保密宣传教育进校园”活动、“反邪教警示教育进校园”活动，组织反诈宣传培训，积极在校园中全面营造维护国家安全的浓厚氛围。

“国家安全与我们每一个人都息息相关，它包含的内容非常广泛并存在我们身边。这次的活动内容非常丰富，从多方面为我们普及了国家安全的相关知识，进一步增强了我们的安全责任意识。”对于参加系列活动的感受，该校传媒与设计学院学生王鑫谈到。（李依环、张扬、李曼迪）