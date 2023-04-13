本报记者 闫伊乔

4月9日，高校团队在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛上进行路演。

新华社记者 刘 潺摄

4月的山城重庆，迎来了一批敢闯会创的年轻力量，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛近日在重庆大学举行。本届大赛自2022年4月启动以来，共有来自国内外111个国家和地区、4554所院校的340万个项目、1450万名学生报名参赛，参赛人数首次突破千万。

紧跟时代需求

“我们团队研发的头盔运用了点阵结构缓冲层，较中国队上一代雪车头盔减重了500—700克，安全性能提升25.1%。”东莞理工学院研究的拓扑优化智能运动头盔已在2022年北京冬奥会中被中国雪车队使用。这支由多个学院、不同专业学生组成的新工科复合型学科交叉团队，用4年时间打破国外技术封锁，实现国产化转型。

“让我国运动员在参加自己国家举办的冬奥会时能戴上国产头盔，这不仅仅是综合国力的体现，也是我们自信的体现。”项目成员钟宇航道出了众多创新创业学子的心声。

南昌大学中科光芯——硅基无荧光粉发光芯片、天津大学心脉联衢——全球首款体内可视化小口径人工血管、北京理工大学研制的我国首套卫星通信阵列参数矩阵并行测量仪……这些成果，都来自中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。

8年来，大赛涌现出许多紧跟前沿科技、瞄准国家重大战略需求的项目。纵观其中，不少涵盖学科交叉和跨行业创新，体现了大数据、云计算、人工智能等新一轮工业革命重点领域的前沿趋势和最新成果。

从课堂教学到实践教学、再到服务国家经济发展，8年来，大赛以赛促教、以赛促学、以赛促创，形成了创新创业教育的新模式。把创新创业教育融入人才培养全过程，高校重任在肩。有高校负责人介绍：“学校通过设置创新创业学分、开展多学科交叉融合创新创业项目等方式，助力学生创新创业，努力培养更多拔尖创新人才和团队。”

构建开放平台

“‘互联网+’对我来说是一次改变人生的经历，也让我了解到中国是一片研究环境科学的沃土。”上届大赛季军、来自英国的威廉作为海外选手代表，在本届大赛同期活动——世界青年大学生创业论坛上分享自己的参赛感受。如今，他正在清华大学环境学院攻读博士学位。

自第三届大赛首次设立国际赛道，到第六届大赛首次以国际命名，越来越多海外创新青年汇聚于此。“互联网+”赛事国际化程度逐年提升，大赛成为增进世界大学生交流沟通的桥梁纽带及世界大学生青春追梦、共创未来的重要平台。

除中国高校外，本届大赛共吸引国外107个国家和地区的1340所学校、7944个项目、25260人报名参赛，与2021年相比，参赛项目数和参赛人数分别增长44%和62%。规模增长的同时，参赛项目也“含金量”十足，牛津大学、剑桥大学、哈佛大学等世界百强大学共有2873个项目报名参赛，达到国际项目总数的37%。大赛成为世界大学生高度关注、广泛参与的创新创业赛事国际品牌，有力促进了不同国家、不同文化、不同肤色大学生创新创业的跨时空交流。

在本届大赛挺进冠军争夺战的六强团队中，两支国外队伍也呈现了亮眼的项目成果：苏黎世联邦理工学院（瑞士）带来的智子科技—电源自动化设计软件平台，实现从需求到样机的研发全自动化，将电源研发成本降低一半、周期缩短一半；卡内基梅隆大学（美国）开发的临床级直肠癌诊疗评估一体化AI系统，可用于直肠癌手术术前决策与手术规划等。

(责编：孙竞、郝孟佳)