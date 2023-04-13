本报记者 周姝芸

（图源：千库网）

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在留学申请中，“软实力”是重要的考察部分。它指学生除院校背景、专业绩点、各类留学考试成绩等“硬件”之外的积累，包括实习、科研竞赛、课外活动、面试表现等个性化经历。

近年来，多国高校在录取评估中将考察学生的“软实力”放在了重要位置。如何提升申请“软实力”？听听这几位有经验的学生和留学专业人士怎么说。

积累实习了解行业

刚开学不久，经济学专业的大三学生李夏涵在上海一家咨询公司开始了实习。李夏涵说，自己今年有出国留学的打算，而积累实习是其中重要的一环。“我打算在留学申请前积累3段及以上实习。对于商科学生，实习不仅能增加行业认知，还能锻炼沟通、管理能力，如果简历上有业内知名公司的实习经历能加分不少，锦上添花。”李夏涵说。

“部分商科专业以就业为导向、实践性强，实习对于相关专业学生较为重要。”指南者留学创始人张宁在接受本报记者采访时说道，“学校看重学生的职业规划和发展潜力，这需要学生通过实习经历展现出具备的行业知识、储备技能和申请动机。此外，申请竞争激烈的名校项目时，学生达到各项分数的硬性要求后，高质量的实习经历能助力学生脱颖而出，而在跨专业申请时，实习经历能增强学生与意向专业的匹配度。”

“我曾接触一名靠出色实习申请到新加坡国立大学企业商业科技分析专业的学生。”张宁介绍，“这名学生的本科院校在竞争者中不算出众，参照以往申请案例来看，被录取难度较大。然而，他有4段实习，其中科技算法和数据分析岗位的实习都和申请专业高度匹配，深度接触了实际业务中的数据分析与挖掘，这帮助他在众多申请者中崭露头角。”

李夏涵说，她在上一份实习中还收获了上级写的留学推荐信。“实习结束前我和上级沟通，希望他能当我的推荐人，幸运的是他欣然同意了。我认为实习期间要勤观察、勤思考，主动与上级沟通，在工作中展现自己的长处，这样能有助于上级了解我，增加对方愿意做推荐人的概率。”

理工专业注重科研

“对于不同专业的学生，提升软实力的途径各不相同。”托普仕国际教育业务总监李开会介绍，“商科学生常见的途径有参加商业运营比赛、实习等，而理工科学生需要多参加科研项目、尝试发表论文，项目质量高低、论文发表的期刊等级会拉开竞争学生间的差距。”

石晨是一名高中生，不久前他如愿收到了美国康奈尔大学环境科学专业的录取信。石晨说：“高中期间我参加了CTB（创新研究项目挑战）竞赛、矿业科学调研项目等，对科学研究有了直接、深入的了解，也在比赛的挑战中提升了创新思维和抗压能力。留学申请时，这些经历能展现我的专业兴趣和学术能力，拿到梦校的入场券。”

启德教育发布的《2022中国学生留学白皮书》显示，以美国为例，排名前30的大学本科录取中，更偏好录取拥有4—5种竞赛奖项或学术荣誉的申请者。在去年申请季中，就读于国际学校的陈冰收获了美国布朗大学物理专业的录取信，圆梦藤校。陈冰曾在高中时参加了加州大学洛杉矶分校物理学相关科研项目，也在“物理碗”竞赛中获得区域优胜奖，学术经历丰富突出。

本科期间，如何参与科研项目？张宁说：“在校内，学生可以先了解任课老师的研究方向、研究项目，多跟老师沟通，适时表达意愿。此外，学生也可留意校外机会，很多海外高校提供暑期科研项目，学生需提前了解和准备。科研经历需要铺垫积累，学生可以从大一时开始寻找机会，提升简历，充分利用大二、大三的寒暑假，争取参与高质量的项目。”

独特经历更能加分

就读于法国SKEMA高等商学院的叶森提到，一些看似与专业无关的活动经历，有时也可能带来惊喜。“我在申请材料中展示了自己担任波尔多中国学联主席的经历，学联每年在当地举办华人春晚，我需要分配任务、协调不同部门共同完成活动，这一定程度锻炼了我解决问题的能力。不仅如此，面试时我被问到平时生活的爱好，当我告诉系主任我喜欢摄影时，他明显表现出了兴趣，继续追问。”

“我在本科时有创业失败的经历，然而这恰好成为我的加分项。”在美国读研的刘恺辛分享了自己的申请经历，“我在面试时向招生官讲述了自己创办服装设计工作室的故事，虽然没有运作成功，但我对衣服设计、品牌营销、财务管理等方面有了更深的了解，也在不断解决问题的过程中成长、收获。招生官并不在意失败的结果，他提出的问题聚焦于我对这段经历的复盘和反思。我认为申请时有特别的经历能让人印象深刻，打动对方。”

“部分海外院校考察学生的兴趣、特长时，还看重学生的运动能力。”李开会说，“很多学校以此考察学生的精神面貌、是否具有冒险精神等。尤其对于竞争激烈的名校来说，招生官关注申请者的思维与个性，据此评估学生未来发展的潜力。换句话说，学校不仅考查一个学生是否可以被录取，也在判断学生是否具备成为该校校友的潜力。”

延伸阅读

不少学生选择义工活动来增加实践经历，开阔眼界。寻找义工项目的途径有哪些？

在国外上学，可以关注学校官网发布的义工招募，其岗位多集中在图书馆、学生活动中心或校内研究项目上。校内义工活动期间，学生有机会结识学校老师，这对日后留学申请写推荐信有较大帮助。

学生也可以在国际志愿者平台申请义工工作。例如国际志愿者平台UN Volunteers（联合国志愿者）就是由联合国成立的志愿服务组织。学生可根据自身需求申请联合国志愿者线上或线下项目，若参与联合国志愿者项目，还能获得由联合国开具的义工服务证明。

在国内，不同的机构组织也常有招募志愿者的需求。例如北京2022年冬奥会及冬残奥会期间就招募了许多在校大学生做志愿者。

学生寻找义工项目，首先要选择正规的平台，核实招募信息的真实性。学生还可以将义工活动与自身条件结合，选择与自己专业相关、感兴趣的活动，不仅能够丰富申请文书的内容，也在帮助别人时收获乐趣。

(责编：孙竞、郝孟佳)