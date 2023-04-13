高 佶

各地中小学体育教育的内容越来越丰富，不仅有利于推进全民健身，也帮助青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志

单杠在校园及室外健身场所并不少见，但由于动作难度不小、安全顾虑较多，单杠运动近年来在小学校园开展较少。然而近日，江苏省徐州市进行了一场别开生面的单杠技能展示活动。3000余名小学生、幼儿园小朋友轻松上下杠，在单杠上熟练地悬垂、摆动、翻身并做出各种自创的趣味动作，引得观众连连喝彩、赞叹。

单杠运动为何能够重回校园？

从个人层面来说，兴趣是最好的老师。相比跑步、跳绳、球类运动，单杠运动较为新鲜，激发了不少学生的兴趣。依靠一根横杆就能做出多种动作，激发了学生的创造力。虽然玩单杠时双脚离地容易失去平衡，但每当完成一套动作、设计出一个有趣姿势，孩子们不仅成就感满满，还收获了勇气与自信。

从家庭层面来说，家长越来越重视孩子的全面发展。如今，社会各界对青少年健康成长愈发关注，全民健身意识日益深入人心。从“怕孩子磕着碰着”到主动给孩子开展体能训练、培养孩子耐挫力，不少家长的教育理念不断更新。体育培训“菜单”也日益多样化，单杠、跑酷、勇士挑战赛等运动项目逐渐进入家长视野。

而在学校层面，科学有序的体育教学方式则为推广单杠运动提供了条件。徐州市柳新实验小学在开展单杠运动前，制定了详细的单杠教学要求和学生参与准则。例如，初学单杠，学生只能在杠上悬垂，不得做翻身动作；全校普及单杠运动之前，先进行小范围教学测评，反复打磨适宜低龄学生的教学方案……在政策引导以及相关部门的支持下，近年来，越来越多专业体育人才走进校园。更雄厚的师资力量、更完备的设施供给，有利于提高学校体育教育水平，这为体育课程的拓展增添了保障。

此外，有的地方还把单双杠运动列入考试范围，这也起到助推作用。

近年来，各地各部门在加强、改进学校体育教育和青少年体育锻炼等方面多有尝试。单杠、橄榄球、棒球、滑雪……各地中小学体育教育的内容越来越丰富，不仅有利于推进全民健身，也帮助青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年要实现“国家学生体质健康标准达标优秀率25%以上”。让校园体育拥有更多选项，在稚嫩心田播撒下运动的种子，我们将离这一目标越来越近。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 15 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)