人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让校园体育拥有更多选项（体坛观澜）

高  佶
2023年04月13日09:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　各地中小学体育教育的内容越来越丰富，不仅有利于推进全民健身，也帮助青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志

　　

　　单杠在校园及室外健身场所并不少见，但由于动作难度不小、安全顾虑较多，单杠运动近年来在小学校园开展较少。然而近日，江苏省徐州市进行了一场别开生面的单杠技能展示活动。3000余名小学生、幼儿园小朋友轻松上下杠，在单杠上熟练地悬垂、摆动、翻身并做出各种自创的趣味动作，引得观众连连喝彩、赞叹。

　　单杠运动为何能够重回校园？

　　从个人层面来说，兴趣是最好的老师。相比跑步、跳绳、球类运动，单杠运动较为新鲜，激发了不少学生的兴趣。依靠一根横杆就能做出多种动作，激发了学生的创造力。虽然玩单杠时双脚离地容易失去平衡，但每当完成一套动作、设计出一个有趣姿势，孩子们不仅成就感满满，还收获了勇气与自信。

　　从家庭层面来说，家长越来越重视孩子的全面发展。如今，社会各界对青少年健康成长愈发关注，全民健身意识日益深入人心。从“怕孩子磕着碰着”到主动给孩子开展体能训练、培养孩子耐挫力，不少家长的教育理念不断更新。体育培训“菜单”也日益多样化，单杠、跑酷、勇士挑战赛等运动项目逐渐进入家长视野。

　　而在学校层面，科学有序的体育教学方式则为推广单杠运动提供了条件。徐州市柳新实验小学在开展单杠运动前，制定了详细的单杠教学要求和学生参与准则。例如，初学单杠，学生只能在杠上悬垂，不得做翻身动作；全校普及单杠运动之前，先进行小范围教学测评，反复打磨适宜低龄学生的教学方案……在政策引导以及相关部门的支持下，近年来，越来越多专业体育人才走进校园。更雄厚的师资力量、更完备的设施供给，有利于提高学校体育教育水平，这为体育课程的拓展增添了保障。

　　此外，有的地方还把单双杠运动列入考试范围，这也起到助推作用。

　　近年来，各地各部门在加强、改进学校体育教育和青少年体育锻炼等方面多有尝试。单杠、橄榄球、棒球、滑雪……各地中小学体育教育的内容越来越丰富，不仅有利于推进全民健身，也帮助青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。

　　《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年要实现“国家学生体质健康标准达标优秀率25%以上”。让校园体育拥有更多选项，在稚嫩心田播撒下运动的种子，我们将离这一目标越来越近。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月13日 15 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部