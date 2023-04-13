本报记者 颜 欢 邹 松 程是颉 靳 博

葡萄牙塞图巴尔理工学院教授、鲁班工坊负责人卢卡斯（右）在指导学生校正设备。

本报记者 颜 欢摄

以中国古代杰出工匠鲁班命名的职业教育国际交流平台——鲁班工坊，正在世界范围内为人所熟知。截至目前，鲁班工坊已帮助20多个国家的年轻人掌握职业技能，在共享中国职业教育经验与方案的同时，架起促进中外人文交流、民心相通的重要桥梁。本报记者近日采访了位于葡萄牙、马里和巴基斯坦的鲁班工坊，近距离观察来自中国的职教标准、职教装备、职教方案给当地带来的新变化。

“每一名学生都真心感谢中国”

打开仪器开关，葡萄牙塞图巴尔理工学院学生路易斯·巴罗索熟练地在显示屏上输入一串程序公式，药品灌装生产线装备的指示灯亮起，生产线开始匀速运转，机械手灵活地拿起一个个药瓶工件，按照指令分类入库。

2018年，塞图巴尔理工学院鲁班工坊成立，旨在培养电气自动化和工业机器人专业人才。中方合作学校天津机电职业技术学院为其配置了现代电气控制系统、自动化生产线安装与调试装备、工业机器人与智能视觉系统、药品灌装生产线等16台套装备。

在面积约650平方米的工坊内，记者见到了塞图巴尔理工学院教授、鲁班工坊负责人若瑟·卢卡斯。据他介绍，鲁班工坊的设备与现代先进制造及人工智能技术衔接紧密，具有全球相关技术的前沿水平。“毫无疑问，中国的机械设备和操作能力都处在国际领先水平。”

几年来，卢卡斯3次带队走访中国多家职业教育培训机构，对中国职教培训理论、系统和设备都有了深刻的了解。他指着教室里的实训设备说，中方教学以实际工程项目为导向，注重实际操作和安装，培养学生的科学探究能力和问题解决能力；葡方则擅长设计编程和系统调试。“在鲁班工坊里，双方的优势相结合，学生们将理论、设计和操作融会贯通，能力方面有所互补，进一步拓展了合作空间。”

去年8月，首届世界职业院校技能大赛在天津举行，来自100多个国家和地区的1000多名师生参赛。中葡联合组队参加，通过“云端”备赛的方式，最终获得智能产线安装与调试赛项银牌。巴罗索对此记忆犹新：“这不仅体现了鲁班工坊的教学质量，也让我们结下深厚情谊，这里的每一名学生都真心感谢中国。”

4年多来，鲁班工坊在葡萄牙相关行业内取得了良好口碑，不少毕业生进入当地知名企业工作。今年将毕业的迪耶戈·罗德里格斯告诉记者，已有企业向他提出，“只要你想来，我们随时为你敞开大门”。“鲁班工坊同时推进专业和职业教育，将理论与实践有机结合。”罗德里格斯说，这个过程可以极大缩短毕业生进入企业后的适应期，满足了企业用人需求。

“我们从企业方、教育机构等获得了许多积极反馈。前不久，巴西的职业学校专门来葡参观，希望也能建设这样的工坊。可以说，鲁班工坊已经成为塞图巴尔理工学院的一张名片。”卢卡斯期待，随着国际交流逐渐恢复，葡中可以进一步加强职业教育交流。葡萄牙议员若昂表示，当前，葡萄牙正在实施“工业4.0”战略，鲁班工坊将为其培养更多高素质的技能人才，“我们将继续与中国加强合作，把葡萄牙鲁班工坊打造得更加完善”。

“中国送给马里最好的礼物”

青蒿、苦荞、西红花……在展览墙上，一组组中草药的植株照片及成药标本整齐排列；在中医诊疗康复区，学生们正围着针刺训练手臂模型练习寻找穴位；在太极与八段锦练习区，不少学员正跟着老师一招一式地练习……这些已成为马里巴马科人文大学的一道风景。

2019年年末，天津医学高等专科学校、天津市红星职业中等专业学校和马里巴马科科技大学、巴马科人文大学共同在巴马科人文大学建立起中医技术鲁班工坊，被当地人誉为“中国送给马里最好的礼物”。工坊首期开设中医技术专业，设有智能中医诊疗与康复、养生保健、中药标本展示、虚拟3D药标馆、空中课堂、太极与八段锦练习等多个教学区。

工坊建成后，吸引了很多当地在校大学生前来参观。“原来这就是青蒿，它可救了我的命。”在中药标本展示区，巴马科人文大学学生萨德在200多种展示标本中找到了青蒿。萨德曾感染过疟疾，正是青蒿素让他转危为安。在工坊参观时，萨德在青蒿素的发现者屠呦呦的人物介绍前深鞠一躬。

现年59岁的马里医生迪亚拉是中国首位外籍中医博士后，是马里中医技术鲁班工坊的重要推动者之一。他出身医药世家，祖父是一名草药师，父亲是马里当地一家医院院长。他从小耳濡目染，立志从医，通过中非交流合作项目前往中国学医，后从师中医名家，逐渐成长为一名真正的中医。“在中国学习中医后，很多人劝我回马里开诊所，这样能很快富起来，但我更想把中医成熟的技术、先进的经验带回马里，让非洲本土医学也能发展起来。”迪亚拉表示，“马里很多植物药材药效非常好，但受限于制作工艺落后，成品药材的药效没能充分体现，我希望借助中国先进的制作工艺把它们制成成品药，为更多的人带去健康。”

“把中国的传统医学医药技术引进来，让马里的传统医药走出去。”迪亚拉这样介绍中医技术鲁班工坊的目标。工坊师资力量以经过培训的马里教师为主，中国教师为辅，目前已有多位马里教师赴天津学习。

马里医生全国委员会委员阿马杜·巴格约科介绍了工坊为何在马里深受欢迎：“马里人对中医并不陌生，50多年来中国持续向马里派驻医护人员，中医一直在守护着马里人民的生命健康。现在很多马里人生病了首先会尝试中医以及马里传统医疗，中医技术鲁班工坊能帮助我们学习中医的先进技术和经验，为培养本土传统医护人才、完善马里医疗体系作出积极贡献。”

“为巴基斯坦培养现代化农业人才”

“在操作过程中，从动轮不动，而且很难旋转，有可能是轴承破裂，或者长钉子被卷进轴中。这需要第一时间清理，如果有必要就更换轴承。”屏幕一端，巴基斯坦鲁班工坊的中方指导教师王子尧正通过视频会议，指导巴方学员学习玉米收割机前轮系统的运转原理和常见问题维修。

“这些都是在设备操作过程中经常遇到的问题，老师的讲解细致实用。”听了王子尧的讲解，巴基斯坦学员塔希尔连连点头。

今年40多岁的塔希尔是巴基斯坦木尔坦地区的玉米种植大户，单季自用和承包玉米收割面积达45公顷。去年10月，巴基斯坦鲁班工坊与木尔坦MNS农业大学合作，以线上线下相结合方式启动了农业机械培训项目，塔希尔成为项目课程的首批95名学员之一。

每年玉米收获的季节，都是塔希尔的农场最紧张忙碌的时候。“收割玉米是个重体力活，有了新农机，玉米收获的效率将大幅提升。”通过参加鲁班工坊的视频学习，结合木尔坦MNS农业大学组织的线下演练，短短几周时间，塔希尔就能熟练地操作收割机作业。

塔希尔和其他学员已完成了农机操作培训课程，眼下正在学习农机维护保养入门技术。完成所有培训课程后，他们将获得天津现代职业技术学院联合木尔坦MNS农业大学颁发的结业证书，这一课程也得到巴基斯坦拉合尔省职业教育G3体系的认证。

木尔坦MNS农业大学副教授莫辛·纳瓦兹介绍，近年来，中国农机技术在木尔坦地区推广情况良好，越来越多巴基斯坦农户用上新农机，实现增产增收。“但是，当地传统职业教育体系中的农机操作培训不能适应现代农机发展的需要，农机操作员、维护修理工等人才越来越紧缺。我们急需发展一套成熟的现代化农机操作、维护和修理课程体系。”纳瓦兹说，在这一背景下，木尔坦MNS农业大学与天津现代职业技术学院鲁班工坊的合作快速推进。

自2018年7月巴基斯坦鲁班工坊启动运营以来，天津现代职业技术学院持续推进鲁班工坊运营和建设。该学院党委书记康宁表示，通过采取校校、校企联合培养模式，鲁班工坊与巴基斯坦职业技术培训学校、在巴中资企业等开展合作，为巴基斯坦培养了发电机组维保技术员、地铁司机和轨道检修人员等领域职业技术人才。“随着中巴经济走廊发展进入新阶段，两国农业合作不断取得新进展，鲁班工坊也进入农业技术领域，为巴基斯坦培养现代化农业人才。”康宁说。

（本报塞图巴尔、约翰内斯堡、伊斯兰堡、天津电）

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 03 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)