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京师基础教育创新发展论坛在京举行

2023年04月11日10:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月11日电 8日至9日，由北京师范大学主办的京师基础教育创新发展论坛在京举行。论坛以“打造大国良师 培育时代英才”为主题，回应对《新时代基础教育强师计划》的思考、探索与实践，围绕一流大学与基础教育融合式创新发展，共谋教育发展之策，共话人才培养之道，共创教育强国之梦。

北京市教工委副书记、北京市教委主任李奕介绍，近年来，北京市教委从三个方面夯实基础教育阶段高素质教师队伍建设：一是凝聚一体化的优势，构建有组织的强师体系；二是打造多维共赢的实践生态，增强教师的实际获得；三是着力推进教师党建工作，以高质量党建引领高质量的教师队伍建设。

北京师范大学校长马骏表示，多年来，北京师范大学不断突出教师教育办学特色，积极服务国家和区域基础教育的高质量发展。学校面向中西部欠发达地区先行先试开展“优师计划”，首倡实施“强师工程”。同时，建立了以北京地区直属附校为龙头，全国各地附属学校为支点，点线面结合，东中西呼应的基础教育办学格局。各地附属学校的办学水平、育人成效不断提升，并与大学密切协同，促进了基础教育与高等教育的融合发展。

在主论坛环节，教育部教师工作司司长任友群，北京师范大学校长助理、副教务长兼教务部（研究生院）培养处处长汪明，北京师范大学附属实验中学校长李晓辉分别围绕“强师”国家战略部署、建设教育强国与北师大的百年使命以及“优师强教”时代命题发表了主旨报告。

为深入研讨未来教育如何赋能人才培养、成就大国良师的课题，论坛还举办了以“融合创新未来教育”和“基础教育强师探索与实践”为主题的两场分论坛。与会的教育领域代表、中小学校校长及相关负责人分别进行了经验分享和深入交流。（孙竞、实习生遇镜霖）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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