孙莹炜 刘芳

中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。党的二十大报告明确指出，新时代要“用社会主义核心价值观铸魂育人，完善思想政治工作体系，推进大中小学思想政治教育一体化建设”。为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻落实党的二十大报告精神，大中小学要循序渐进、螺旋上升地上好思想政治理论课，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

落实主体责任，着力构建整体系统的大中小学思政课一体化教育体系。

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程，在小学、中学、大学循序渐进地开设思政课、上好思政课，是培养一代又一代社会主义建设者和接班人的重要保障。加强党对思政课的领导，落实各级教育部门的主体责任，坚持全面、联系、发展的观点，运用系统思维对大中小学思政课衔接机制的顶层设计和课程目标的整体性规划进行统筹安排、系统推进，着力在推进体制机制一体化、优化理论实践一体化、提升数量质量一体化等方面下功夫，努力构建核心理念一致、主题思想统一、内容方法有层次、资源供给有区分、主体互动相融合的大中小学思政课一体化教育体系，是新时代在大中小学循序渐进、螺旋上升地上好思想政治理论课，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的应有之义。

统筹资源优势，全面构建纵向贯通、横向联通、内外互通的思政育人新格局。

遵循学生成长发展规律，把立德树人根本任务贯穿大中小学各学段。学校层面，着力实现思政课程与课程思政相统一，学科课程与德育体系相统一。教育层面，着力打破学段壁垒，建设大中小学思政课一体化共学共研共训机制、资源整合互通共享机制，尤其是要打造跨域时空地域、集众家所长于一身的大中小学思政课一体化网络建设平台。社会层面，着力实现思政小课堂与社会大课堂相统一，家庭与学校相协同，社会各环节层次整体共育的思政育人新格局，旨在实现一体化建设的整体性、层级性、协同性和实效性，真正实现各体系、各层级、各部门、各学段、各课程，纵向贯通、横向联通、内外互通的建设机制。

创新教育模式，切实増强思政课的思想性、理论性与亲和力、针对性。

各阶段、各学段思政课程的开设旨归立德树人，坚持立德树人这一根本任务，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的核心问题，加强大中小学思政课教育理念、教师队伍、教育模式、教学方法、考核评价的整体谋划、衔接和建设，防止思政课教育教学的脱节、重复和倒挂，整体系统考量各学段育人目标、育人方式、育人效果，改革创新教育模式，把思政课“讲深、讲透、讲活”，循序渐进地、螺旋式地引导各学段学生形成道德情感、思想基础、政治素养、使命担当，引导青少年在人生的‘播种、拔节、孕穗’期健康成长，为培养一代又一代社会主义建设者和接班人提供重要保障。

提升教学路径，努力实现学段衔接、学科融合、家校协同、社会共育，做到为党育人，为国育才。

恩格斯在《自然辩证法》中说：“由矛盾引起的发展或否定的否定——发展的螺旋形式。”任何事物的发展方向和趋势都是循序渐进、迂回曲折，甚至反复而有周期性的。循序渐进是按一定的顺序、步骤逐渐进步提升；螺旋形上升是由低级到高级、由简单到复杂的前进运动。大中小学思政课一体化体系具有统一性、阶段性、循序渐进和螺旋形上升的特点，教育工作者通过把握不同层次的课程目标内容，着力提升教学方法路径，从小学、中学、大学不同的学段为出发点，遵循各学段学生身心发展规律和学生特点，遵循思想政治教育规律，把握学生思想道德发展趋势的理论逻辑、历史逻辑和实践探索，实现具有长期性、动态性、层次性的思政课程建设，努力实现学段衔接、学科融合、家校协同、社会共育，统筹推进大中小学思政课一体化建设，推动思政课建设内涵式发展，真正做到为党育人，为国育才。

（孙莹炜系首都医科大学马克思主义学院教授，刘芳系首都医科大学原党委副书记、教授）

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