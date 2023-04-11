人民网北京4月11日电 （记者孙竞）记者从日前召开的“贯彻家庭教育促进法，家校社协同育人机制建设的北京行动”学术论坛暨家校社共育咨询室工作人员专题培训班开幕式上获悉，2019年，北京市关工委、教育系统关工委在全国率先启动了家校社共育咨询室试点建设工作。截至2022年底，在首批8个区40个试点的基础上，已在全市16个区推广建成120个试点。

北京教育系统关工委主任张雪介绍，首批40个试点咨询室克服疫情影响，举办咨询活动4900余场次，举办讲座600余场次、活动800余场次，参与学生和家长16万余人次。目前，北京形成了一支相对稳定、有良好师德、较强专业素养的工作队伍，建立工作制度机制等100余项。

“家校社共育咨询室建设充分体现‘切口小、定位准、工作实’的工作特点，成为加强学校家庭社会协同育人的有力抓手，在解决家庭教育的难点、短板、弱项问题等方面取得了显著成效。”张雪说。

张雪表示，接下去将进一步推进北京市家校社共育咨询室建设，提高咨询室工作实效，包括推进咨询室规范化建设，吸纳更多“五老”走进咨询室，加强社区咨询室建设，出版《家校社协同育人指导手册》系列教材等。

北京市关工委主任梁伟指出，北京家校社共育咨询室工作是全国首创，是具有北京特色的家校社共育创新举措，为解决家校社协同育人的“最后一公里”难题，探索了北京模式，形成了北京经验。他提出，下一步要建立完善由“五老”、教师、社区工作人员和具有家庭教育经验的专家组成的家庭教育指导专家库，将咨询室建设同现有的家庭教育指导体系相结合，组织各试点单位相关工作人员定期开展线上线下的理论学习和工作交流，用心、用情、用力完善“观念上同向、履职上同责、实施上同力”的家校社协同育人体系。

记者当天还了解到，近年来首都师范大学加强教育学科体系建设，为家庭教育人才培养构筑平台。2017年起，该校开设家庭教育指导专业硕士学位，目前已经招收六届学生，为家校社协同育人机制建设奠定了专业基础和实践基础。

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