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陕西推进大中小学思政课一体化建设

2023年04月07日20:17 | 来源：新华网
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4月6日，陕西省委教育工委、省教育厅在陕西师范大学召开全省大中小学思政课一体化建设推进会，进一步统筹推进大中小学思政课一体化建设。

近年来，陕西省委教育工委、省教育厅聚焦教育高质量发展，完善思政课建设体制机制，配齐建强思政课教师队伍，持续深化“思政课程、课程思政教师‘大练兵’”“课堂革命·陕西行动”、心理健康教育三个学段全贯通，稳步推进全国“大思政课”建设综合改革试验区陕西省试点工作，全省大中小学思政课一体化建设工作成效不断显现。

陕西省委教育工委书记刘建林表示，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，进一步统筹推进大中小学思政课一体化建设十分必要。要提高政治站位，强化思想认识，增强系统思维，从立德树人、铸魂育人高度办好思政课；创新方式方法，建强指导机构，推动深度融合，在全学段贯通、一体化推进上下足功夫；发挥引领示范，注重资源整合，积极主动探索，力争形成可推广、有特色、重实效的陕西经验；系统推动教师队伍建设，严把入口关，盘活存量资源，用好各级各类培训，引导广大思政课教师成为落实立德树人根本任务的关键力量。

会上举行了教育部大中小学思政课一体化共同体陕西启动仪式。陕西师范大学、陕西理工大学、陕西工业职业技术学院、咸阳市教育局、陕西省电子信息学校、西安市铁一中学、西安高新第一中学、陕西延安中学、榆林市绥德实验中学、安康市平利县老县镇中心小学等10家单位进行了交流发言。（记者许祖华）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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