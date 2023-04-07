东北大学和北部战区总医院共建北方高等医学研究院签约仪式近日在东北大学举行。

签约仪式上，北部战区总医院院长陆辉、东北大学校长冯夏庭共同签署了共建北方高等医学研究院合作协议，北部战区总医院政委张文教、东北大学党委书记熊晓梅共同为北方高等医学研究院揭牌。据介绍，研究院成立后，将深入贯彻落实军民融合发展战略、创新驱动发展战略和人才强国战略，在医学影像、医学信息化、医用人工智能、医学人文等领域开展科学研究，探索医工结合培养拔尖创新人才的新途径。

熊晓梅在签约仪式上表示，双方将以此次签约为契机，共同面向人民生命健康，在培育拔尖创新人才、建设高素质师资队伍、促进信息技术与医学的深度交叉融合、凝练出具有前瞻性的合作课题等方面开展更深层次、更高水平的合作，构建特色医学人才协同育人新模式，协同推进成果转化，形成产学研医一体化融合发展的创新体系，携手开启校院合作的新篇章。

陆辉表示，东北大学是一所有着光荣的爱国主义传统的大学，今年即将迎来百年华诞。北部战区总医院从硝烟中走来，有着75年坚韧不拔、艰苦卓绝、坚不可摧的创业史、发展史、光荣史。双方不仅有着合作的能力、合作的基础，前期也取得了良好的合作成绩。希望双方继续深化合作，推动研究院高质量发展，共同打造医教协同、医工融合的实践典范，为实现人民健康、建设健康中国作出新的更大的贡献。（记者王莹）

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