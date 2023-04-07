为贯彻落实习近平总书记关于儿童青少年近视防控系列重要指示批示精神，落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，3月30日，教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》（以下简称《计划》），进一步加强组织领导，明确部门职责，系统谋划和扎实推进新时代儿童青少年近视防控工作，坚持切实增强合力、部门分工协作的原则，确保完成《综合防控儿童青少年近视实施方案》明确的定期开展视力监测、完成年度评议考核、近视率核定等儿童青少年近视防控工作主要任务。

《计划》明确了全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制16个成员单位2023年重点任务70项和教育部15个相关司局2023年重点任务40项，并明确了完成期限。

教育部作为全国综合防控儿童青少年近视工作牵头部门，主动发力、凝聚合力，继印发2021年、2022年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划后，第三次全面部署年度全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划。

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