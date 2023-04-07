人力资源和社会保障部近日发布《关于开展2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划的通知》（以下简称《通知》），要求各地充分挖掘就业渠道，做实做细就业服务，兜牢青年就业底线，引导转变就业观念，健全高校毕业生等青年就业促进机制，推动实现高质量充分就业。

《通知》提出十项重点任务：一是开展中小微企业吸纳毕业生就业政策落实行动，开通“绿色通道”，推广“直补快办”模式。二是开展公共部门稳岗扩岗行动，积极稳定机关事业单位、国有企业招录（聘）规模，结合实际适当增加“三支一扶”、农村特岗教师、大学生志愿服务西部计划和科研助理岗位招聘人数，支持推进实施“城乡社区专项计划”“村医专项计划”。三是开展高校毕业生等青年创业服务支持行动，组织创业项目展示、创业路演观摩、创业园区参观等活动，开展创业导师面对面、企业家座谈、创业沙龙等互动交流，对有创业意愿的提供“马兰花创业培训”等各类培训服务。四是以“职引未来”为主题，开展百日千万招聘专项行动、大中城市联合招聘高校毕业生等招聘活动。五是推动公共就业服务进校园行动，动态掌握毕业生就业落实情况、离校安排等，“一校一策”与高校对接。六是开展离校未就业毕业生服务攻坚行动，全面落实实名帮扶，有针对性提供职业指导、岗位推荐、职业培训或就业见习机会。七是开展青年专项技能提升行动，将有培训意愿的高校毕业生等青年全部纳入职业培训服务范围，对城乡未继续升学的初高中毕业生开展劳动预备制培训，同时鼓励对青年开展新兴产业、智能制造、现代服务业等领域职业技能培训，拓展学徒培训、技能研修、新职业和就业技能培训等多种模式，积极采取校企合作、订单式、定向式培训等方式，提高培训后就业率。八是开展就业见习质量提升行动，推进实施百万就业见习岗位募集计划，重点开发一批科研类、技能类、管理类、社会服务类岗位。九是开展就业困难结对帮扶行动，聚焦脱贫家庭、城乡低保家庭、零就业家庭以及残疾等困难毕业生，建立就业帮扶机制。十是开展就业权益护航行动，持续开展人力资源市场秩序专项清理整顿，依法打击“黑中介”、虚假招聘等违法行为。（记者邱玥）

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