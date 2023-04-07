出衡东县城向东北，记者驱车60余公里来到了冲排村。高大的校门、黄色的围墙、崭新的综合楼和食堂，投资464万元原址新建的冲排学校，2022年9月已经交付使用。

同周围的民房相比，这所新建好的学校格外引人注目。

湖南省衡东县蓬源镇冲排村地处群山之中。作为村里唯一的学校，冲排学校原来只有一栋300多平方米的老式平房。冲排村的孩子去山外最近的学校上学，都有十多公里的路程。考虑到村里几十个孩子的读书问题，衡东县教育局决定原址“高标准”新建冲排学校。

2020年9月正式动工，2022年8月竣工验收。现在，冲排学校不仅新建了956.1平方米的教学楼，还建设了食堂、教师住房等配套设施，校园面积达1010平方米。

“一到五年级，加上学前班一共31个学生，多半是留守儿童。”冲排学校负责人姚清清告诉记者，学校不仅开足开全开好了教学课程，还开设了剪纸折纸课、书法课、棋类课、跳绳课、舞蹈课等兴趣课程，“学校建好了，孩子们开心，家长们放心。”

冲排学校的变化只是衡东县着力推进乡村小规模学校建设，办好人民满意的教育的一个缩影。

乡村小规模学校——学生数不足50人的村小和教学点，是我国教育体系的“神经末梢”，格外牵动人心。

衡东县教育局局长刘国锋告诉记者，为改变远、贫、弱地区适龄儿童少年上学难问题，衡东近年实施“改薄”项目1280个，改造学校108所，“这两年，又把乡村小规模学校建设重点向边远地区倾斜，把学校建到孩子家门口”。

乡村教育要振兴，重点在质量，关键在师资。衡东从源头上保证师资力量，每年通过公开招考、特岗教师、定向培养等途径补充新教师。5年来共公开招聘教师725人，引入特岗教师467人，其中音体美教师191人。此外，培养公费师范生296人，这些公费师范生100%被分配到农村薄弱学校任教，并且要求新教师在农村学校服务期限不得少于5年。

“以乡村优于城镇为原则改善教师待遇。”衡东县教育局副局长陈太文介绍，除足额按时发放教师工资外，该县对乡村教师每人每月发放三类补贴：根据工作年限发放每人每月200～500元的乡镇补贴；村小每人每月350元，联校每人每月260元，除乡镇政府所在地以外的完小以上农村学校，每人每月200元的艰苦边远地区津贴；乡村学校每人每月300元、乡镇政府所在地学校每人每月150元的乡村教师人才津贴。此外，该县率先为教师设立奖励性绩效工资，小学、初中分别是每月人均400元、600元，按工作绩效考核发放。

衡东不仅完善了乡村小规模学校“五小”（小菜园、小厨房、小厕所、小澡堂、小水井）建设，为教师配齐必备的生活设施，还专门聘请“钟点工”为教师做饭烧菜。

“为确保村小、教学点等乡村小规模学校住校教师人身安全，县委县政府明确村支书为教师安全第一责任人、学校负责人为具体责任人。”衡东县教育局副局长肖文新说。全县多部门联合开展联谊活动，为乡村青年教师婚恋牵线搭桥，动员村组、群众支持当地学校建设和发展，部分村为当地学校设立了教育奖励基金，为青年教师补贴每月300元至1000元的交通费。南湾乡江东村还为江东小学的住校教师配备摩托车，方便老师们出行与家访。

在衡东，偏远地区的乡村教师也会获得更多的培训和学习机会，国培、省培等培训项目都向乡村学校倾斜。

2016年，高塘乡焕塘联校老师罗金艳代表乡镇参加衡东县语用型阅读教学比赛，取得优异成绩。当要代表衡东县参加市微型课比赛时，为了让她熟悉内容，积累经验，县教育局安排她赴城区学校学习、磨课。最后，罗金艳获得了衡阳市一等奖的好成绩。在2018年湖南省“优秀乡村青年骨干教师遴选”中，罗金艳通过层层遴选，成为全省50名优秀乡村骨干教师之一，走进清华大学参加了为期两年的高级研修。现在，罗金艳作为衡东县小学语文骨干教师，正在用自己的行动影响带动着身边的乡村年轻教师。

（记者 龙军 禹爱华）

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