鲍文涵

党的二十大报告提出“教育是国之大计、党之大计”，首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述，强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。这充分体现了我们党对教育、科技、人才的高度重视，深刻揭示了建设教育强国、科技强国、人才强国的内在联系。只有加快建设教育强国，才能为建设科技强国、人才强国涵养源头活水。我们要坚持教育优先发展，坚持为党育人、为国育才，以高质量教育立德树人，加快建设教育强国，办好人民满意的教育。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石。一个国家、一个民族要富强，必须有繁荣的经济、昌盛的文化、强大的国防，而这一切都要靠教育来奠基。教育肩负着培养担当民族复兴大任时代新人的重要使命，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。在党的领导下，我国教育事业不断发展，全体人民的思想道德素质和科学文化素质全面提升，为实现中华民族伟大复兴提供了有力人才和智力支撑。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育摆在优先发展的战略位置，引领教育改革更加深化、教育公平和质量不断提升，教育事业取得历史性成就、发生历史性变革，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

教育是提高科技水平、涵养人才资源、激发创新活力的根本。创新之道，唯在得人。当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，这让教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加凸显。只有加快建设教育强国，造就一大批拔尖创新人才、数以千万计的高级专门人才和数以亿计的高素质劳动者，才能提高我国科技创新水平和全要素生产率，加快推进社会主义现代化建设。只有培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，才能不断抢占世界科技竞争和未来发展制高点，把创新主动权和发展主动权牢牢掌握在自己手中。要不断优化同推进中国式现代化相适应的教育结构、学科专业结构、人才培养结构，努力形成有利于创新人才成长的育人环境，以创造之教育培养创造之人才，以创造之人才造就创新之国家。

育人的根本在于立德。党的二十大报告提出：“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”浇花浇根，育人育心。培养担当民族复兴大任的时代新人，德是首要、是方向，一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。立德树人，关系党的事业后继有人，关系国家前途命运。必须始终坚持社会主义办学方向，坚持把立德树人作为根本任务，办好人民满意的教育。坚持为党育人、为国育才，引导青少年把爱国情、强国志、报国行融入坚持和发展中国特色社会主义事业的奋斗之中，在实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想，书写人生华章。

教育传承过去、造就现在、开创未来。只要我们坚持教育优先发展，不断推动教育同党和国家事业发展要求相适应、同人民群众期待相契合、同我国综合国力和国际地位相匹配，加快建设教育强国，办好人民满意的教育，就一定能够培养更多担当民族复兴大任的时代新人，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供源源不竭的人才支持和智力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)