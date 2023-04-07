张明明

青年兴则国家兴，青年强则国家强。习近平总书记在党的二十大报告中强调，“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年”。新时代新征程，加强青年理论武装要立足于青年成长成才规律、着眼于党和国家事业发展全局、致力于中华民族伟大复兴，不断提高针对性实效性，引导广大青年在广阔时代舞台上拼搏有为、绽放光彩。

青年处于人生道路的起步阶段，是心智逐渐健全、理想信念确定、世界观人生观价值观形成的关键时期，同时在理想和现实、利己和利他、小我和大我、民族和世界等话题的理解认知上难免会存在困惑。为青年解疑释惑、廓清迷雾，呼唤科学理论武装。引导鼓励青年把科学理论转化为认识世界、改造世界的强大力量，有助于广大青年更好坚定理想信念、坚守价值追求。广大青年掌握马克思主义的基本立场、观点和方法，领会马克思主义的精髓要义，能够提高分析问题和解决问题的能力；通过学习科学理论、掌握科学思维方法，也能够更好养成历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维等思维方式。

中国特色社会主义新时代，是青年大有可为，也必将大有作为的大时代。广大青年是党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的积极参与者、见证者、贡献者。一系列生动事例、客观数字、亲身体验，让青年深切感受到“中国速度”“中国奇迹”“中国之治”，增进了历史自信和理论自信，鼓舞起决心和干劲。从脱贫攻坚到乡村振兴，从抗击新冠疫情到抗击重大自然灾害，从大国制造一线到科技攻关前沿……广大青年以科学理论为坐标，在平凡岗位上奋斗奉献，在国家和民族的历史进程中留下非凡英姿。新征程上，广大青年积极主动学习党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升思想素养、身体素质、精神品格、综合能力，才能在新时代中国特色社会主义的火热实践中找准定位，在党和人民最需要的地方发挥才能。

习近平总书记指出，“新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任”。中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量，百年来用青春的力量、青春的涌动、青春的创造，推动中华民族勇毅前行、屹立于世界民族之林。面向未来，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，需要一批又一批掌握科学理论、拥有科学思维的青年人才作支撑。只有全面理解、学习领会党的二十大精神，深入理解中国式现代化的一系列重大理论和实践问题，深刻把握中国式现代化的中国特色、本质要求和必须牢牢把握的重大原则，挺膺担当、踔厉奋发、勇毅前进，青年才能成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

明天的中国，希望寄予青年。广大青年厚植家国情怀、涵养进取品格、提升建功立业本领，都需要从党的科学理论中汲取思想营养，努力实现学思用贯通、知信行统一。对高校工作者而言，不断提高青年理论武装工作的针对性实效性，确保党的科学理论在青年身上内化于心、外化于行，必能助力新时代青年以奋斗姿态激扬青春风采，创造出不辜负党的期望、人民期待、民族重托的历史佳绩。

（作者为中国石油大学（北京）马克思主义学院院长、教授）

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)