熊 建

三国时期著名文人团体——“竹林七贤”中有位叫刘伶的，特别爱喝酒。有一天他又想喝了，找媳妇儿要酒。刘夫人把酒具砸毁掉，一把鼻涕一把泪地说：“你喝得太多了，这不是养生之道，对身体不好，要赶紧戒酒！”

刘伶说：“你说得太对了，但我不能自己说不喝了，得在鬼神面前立誓。你赶紧准备些酒肉，以备祷告。”

刘夫人很高兴，觉得老公听话了，准备了好酒好肉，放置在神像面前，请刘伶来发誓。

刘伶跪下祈祷说：“天生刘伶，以酒为名。一饮一斛，五斗解酲。妇人之言，慎不可听。”说完就把酒肉吃喝进肚了，醉倒在地。

按照刘伶的说法，他每次喝酒得喝上几十公斤才能尽兴。古时候酒的度数虽不高，但喝这么多水也受不了啊。这当然是十足的夸张，但由此可以看出刘伶这个人放旷的性格，你不让我喝，我偏要喝到极致。

看了这个原文不过110字的小故事，会让人觉得刘伶这个人有意思，跟夫人绕圈子讨酒喝，颇有些家庭情趣。

这样的故事，在《世说新语》中比比皆是。《世说新语》是南朝宋刘义庆所撰，分德行、言语、政事、文学等36门，上自东汉、下至东晋，记载了不少历史人物的轶事琐语，涉及政治、军事、经济、哲学、宗教、文学、美学等领域。

今天，新媒体勃兴，有趣的短文字最受青睐。比如微博，成为各种短言论、小故事的集散地。《世说新语》好像是天生为此而生的，全是一小段一小段文字组成，用寥寥几句话，不过几十字，顶多上百字，讲个小故事，品评人物，抒发情怀，或赞赏，或吐槽，或感慨，或猎奇，展现出当时人的风貌、思想和社会的风俗、习尚，是很好的历史资料。加上文辞简朴隽永，多出金句，尤为人所称道。

比如全书第一条第一句：“陈仲举言为士则，行为世范，登车揽辔，有澄清天下之志。”“澄清天下”一语恰如其分地表现出陈仲举志向高远、精神超迈的气质。

还有去国怀乡、感慨国事的名场面。东晋大将桓温北征，路过一地，看到之前在此为官时种的柳树，长得都很粗大了，慨然说：“木犹如此，人何以堪！”树都长这么大了，时间都去哪儿了？

还有表现神韵悠然、高情远致的桥段。王羲之的儿子王徽之住在山阴县的时候，有一晚下大雪，他睡醒了，打开房门，拿酒来喝；眺望四方，一片皎洁，于是起身徘徊，朗诵左思的《招隐》诗，忽然想起老友戴安道。当时戴安道住在剡县。王徽之立马连夜坐小船到戴家去。船行了一夜才到，到了戴家门口，王徽之没有进去，原路返回。别人问他什么原因，王徽之说：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”意思就是，我兴致起来了，想见老朋友了，于是说走就走，但是兴致中途没了，那就不见他了。

更有记奇闻轶事的。阮氏一族的人都很能喝酒。一天，阮咸来到族人中聚会。大家不再用普通的杯子倒酒喝，换成用大酒瓮装酒，众人围成一个圆圈，面对面大喝一通。当时有一群猪也挤进来喝酒。他们就把上面那层被猪喝过的酒撇掉，不管不顾地接着喝。

今天我们常说“魏晋风流”，正可以从《世说新语》中得到鲜活的体认。胸襟洒落、宠辱皆忘、识量清远……皆是魏晋风流名士的特征。

今人看微博，没有隔阂感。但看魏晋“微博”时，因为当时的人、事距今太远，如果没有注解，《世说新语》的不少故事就会不甚了了，难以读懂。

还好，《世说新语》问世后不到百年，南朝梁刘孝标为之作注，所引经史杂著400多种、诗赋杂文70余种，史料补缺的主旨非常明显。

比如《世说新语》中有这么一则故事，有人问顾恺之：“您写的《筝赋》跟嵇康的《琴赋》比，哪一篇更好？”顾恺之说：“不会鉴赏的人认为我的文章后出就遗弃它，鉴赏力强的人则会因为它高妙新奇而推许我。”

从这个回答可以看出顾恺之对自己的文章和才华很有自信，毫不谦虚。为了补充证明这一点，刘孝标连引3条史料。其中，第三条引《续晋阳秋》最有意思：“顾恺之喜欢吟咏诗歌。他与谢瞻的官署相连，每当二人一起值班，顾恺之就在夜里站在月光下吟咏诗篇，谢瞻在一旁赞叹。顾恺之于是更加卖力地吟咏，忘了疲倦。谢瞻想睡觉，就叫人代替自己站着。顾恺之不觉有异，一直吟咏到天亮。”

对于《世说新语注》，《四库全书总目提要》说：“所引诸书，今天十分之九都没了，靠着这个注才流传下来一些。因此，《世说新语注》与裴松之《三国志注》、郦道元《水经注》、李善《文选注》，都为考证家所推重。”四大名著大家都很熟悉，而这四种注也可称得上是“四大名注”。这是题外话了。

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