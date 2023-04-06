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南开大学开设“技术转移与科创金融”硕士项目 为天开园“定制”培养人才

2023年04月06日20:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：南开大学开设“技术转移与科创金融”硕士项目 为天开园“定制”培养人才

记者从南开大学获悉，为深度融入、全力支持天开高教科创园建设，作为重点依托高校，南开大学开启天开园高端人才“定制”培养，在金融学院金融专硕项目中开辟“技术转移与科创金融”新方向，聚焦科创与金融的深度融合，培养复合型、国际化的科技成果转化领军人才。

科技创新是人类迈向现代化的引领力量，科技进步驱动的产业迭代是中国式现代化建设的先导和关键。然而，从新技术到新产业的转化过程充满了不确定性，需要强有力的金融支撑，来分散潜在风险，有效配置资源，提高转化效率。

南开大学围绕金融更好服务实体经济，金融支持科技创新，在金融学院开辟“技术转移与科创金融”新方向，将金融人才培养与科技成果转化项目实践相结合，培养具有金融思维、熟悉科技趋势、了解成果转化、具备商业管理能力的交叉复合人才，通过金融助力科技成果商业化的全流程能力塑造，实现科技创新与金融的贯通融合。

据介绍，该项目突出“实践导向”和“交叉复合”的培养特色，学制2.5年，为每名学生配备校内导师和校外实践导师各一名。课程包含：基础类，如金融理论与政策、财务报表分析、金融市场与金融机构等；应用类，如科创企业上市融资、知识产权管理、全球科创政策与环境等；实践类，如科创金融案例专题、技术转移案例等。

据悉，天津倾力建设的“天开高教科创园”将于今年5月18日正式开园。规划建设天开园，是天津市深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，全力打造科技创新高地的重要举措。天津将以打造科技创新策源地、培育经济发展新动能为战略目标，依托南开大学、天津大学等高校和科研院所，推动科教产教融合、增强创新创业活力，加快形成大学与城市相互滋养、相互赋能、相辅相成的良性发展格局。(孙玲玲 吴军辉)

(责编：李依环、郝孟佳)

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