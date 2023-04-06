张 舟

赴加留学，你是否已经做好了行前功课？在当地学习、生活需要掌握哪些常识？如何保障留学安全？日前，教育部留学服务中心编制《留学加拿大安全手册》，向留学人员介绍留学加拿大常见的安全风险，并提出合理化应对建议，帮助留学人员实现平安留学。

出行安全

加拿大路况良好、道路宽敞，但受国内频发的暴风雪等恶劣天气和超速驾驶等因素影响，加拿大交通事故时有发生。据加拿大运输部公布的数据显示，2020年该国共有1745人因交通事故身亡，另有101572人因交通事故受伤，其中重伤人数为7868人。

加拿大大部分地区位于寒带，冬季寒冷漫长，易出现暴风雪天气。每年春季则是加拿大的雨季，受强降雨天气和积雪融化的影响，南部地区时常发生洪灾、山体滑坡等自然灾害。近年来，随着全球气候变化，加拿大正在经历更频繁的极端天气，如高温、寒潮、强降雨等，学子日常出行需注意避开恶劣天气，远离事故高发地带。

租房事项

在签订租房合同时，中介或者房屋主人有权要求房客支付第一个月和最后一个月的租金，以及钥匙押金（该押金不能超过更换钥匙的成本），但除上述款项外的一切要求属于非法要求，留学生有权拒绝支付。

除此之外，加拿大许多租房代理公司或业主会在租约上列明，租客需自费购买租屋保险（Tenant insurance）。这是因为加拿大房东购买的保险不会对租客的财物损坏进行赔偿，租客为保障个人财产而购买一份租屋保险是有必要的，避免日后发生事故引发双方争执与诉讼。

房屋租满12个月后，或距上次租金上涨12个月后，房东才能再次上涨房租，这一规定也称1年加租法则。此外，房东加租时，必须提前至少90天提供书面通知。租房合同期满，租客如不想续签，应至少提前1个月通知房东。

法律法规

加拿大院校的校纪校规繁杂，包括未经他人允许不得私自拍摄他人照片，未满法定年龄不得吸烟喝酒，禁止打架斗殴等，一旦留学生出现违纪行为，校方将根据事件的严重程度对涉事学生予以处分，严重者甚至被校方开除。留学生若被开除，其学习许可（Study Permit）随即终止，本人也必须离开加拿大，这就是所谓的被遣返。

此外，加拿大院校十分重视学生的学术诚信，学校老师或者教授会严格规范学生写文章时的引用格式（Reference/Citation），因论文未注明引用来源、引用比例过多、出现雷同答案等导致留学生被处分的情况时有发生。

在加拿大留学期间，学子若有校外兼职打工的经历，需每年向加拿大税务局按时申报打工期间所得收入。如果被税务局发现偷税漏税，不仅会影响本人的信用记录，同样会陷入被遣返的处境。

人身安全

2021年4月，一名中国留学生在埃德蒙德市一地铁站遭一名男子持刀刺伤，事后嫌疑人被警方逮捕。警方发布的消息显示，该男子在中国留学生下车后，对其跟踪和口头骚扰，随后使用利器刺伤对方手臂。

加拿大治安状况整体良好，但也不时发生枪击、凶杀、绑架等治安案件。据加拿大统计局报告显示，2021年加拿大仇恨犯罪案件数量呈现上升趋势。加拿大警方报告了3360起仇恨犯罪案件，其中针对种族的仇恨犯罪案件约1700起，较2020年增加6%。

留学生在海外如遇种族歧视，应在保证个人安全的前提下通过录音、录像等方式记录下对方的犯罪证据。在举报和申诉时，最好可以提供具体时间、地点、举报对象的外表特征。如遇见情绪激动、精神不稳的挑衅者，避免与其发生进一步的冲突，尽快撤离至安全地区，并报警求助。

(责编：郝孟佳、孙竞)