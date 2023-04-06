本报记者 周姝芸

在海外生活，学子们需要独自面对陌生环境、学业压力、文化差异等现实问题。近年来，如何保持心理健康正受到越来越多家长和学生的关注。本报记者采访了几位留学生和专家，听听他们应对心理健康挑战的经历和建议。

积极融入环境

刘铭雨是一名留英学子，她坦言，刚来英国时不免感到孤独。刘铭雨说：“留学初我有一个适应新环境的过程，这期间父母和熟悉的朋友不在身边，当我遇到困难、产生烦恼时很难找人倾诉。不仅如此，英国多阴雨天，受天气影响我出门的意愿降低，宅家时情绪容易低落。”

“据我观察，部分中国留学生因为语言障碍、文化差异等很难交到要好的朋友，适应不好海外生活。”荷兰中国学联主席陈榆说，“一些同学表示自己社交圈狭窄，时常感到孤独、沮丧。同时，留学生长期身处国外，国内的好友、父母很难与自己及时沟通、疏导情绪，严重者甚至产生抑郁、自闭等心理问题。”

北京大学-清华大学出国人员心理健康支持系统项目组秘书长李同归认为，留学生可以先从身边的人开始，主动跟对方交往，建立和扩大新的朋友圈。李同归说：“学生身边的人包括导师、师兄师姐、室友、邻居、当地的同学等，他们都是在日常生活中、紧急情况下，能够给留学生提供直接帮助的人。建议学子有意识地、主动地接触，才能构建起新的朋友圈，这也能增强学子应对新环境中各种突发事件的能力，帮助学子尽快适应新的环境。”

对此，刘铭雨有切身体会。她说：“我喜欢打羽毛球，在学校健身房里认识了几名有相同爱好的同学。之后，我主动建了一个微信群，平时约大家一起打球。我们渐渐熟络起来，成为了好朋友，除了运动，我们还一起去超市、图书馆等。”

学会释放压力

留学期间，学习知识和技能是学生们面对的任务。当学业、求职的压力加剧时，不少同学会出现紧张、焦虑、痛苦等心理症状。

就读于韩国延世大学的廖珂提到，韩国大学的课业较多，很多留学生一开始会感到难以适应。廖珂说：“一些同学压力大、学习吃力，想要获得好成绩的心情迫切，这时不知道如何调节，就容易陷入苦恼无法自拔，精神上处于高压状态。”

“求学在外，部分同学对未来职业发展感到迷茫，当求职遇到挫折时会情绪低落，甚至自我否定。”陈榆说，“我建议留学生先要坚定自己能够克服困难的决心和信心，振作精神。此外，学习生活中遇到困难，大家可以与朋友倾诉，以此释放内心的压力。为了帮助留荷学子应对心理健康问题，全荷学联成立了‘心理健康紧急联络小组’，小组成员可向相关同学提供及时的帮助。”

对于如何释放压力，李同归建议说：“同学们要有自我效能感，它指一种‘我一定能做好’的强烈信念，其实我们每个人都具备抗压能力，需要有意识地激发出来。心态的调整并不容易，最直接的方法是从改变行为开始。可以给自己设定目标，比如坚持跑步、锻炼，多设几个闹钟督促自己早起，这是当下完全能做到的。有了积极的行动，心态自然会受到影响变得开阔，这样可以形成一个良性循环。”

培养兴趣爱好

到达新环境后，留学生们慢慢地适应了生活节奏，买菜做饭、上课自习、完成作业……在日复一日的生活中，一些同学会容易出现迷茫、空虚的负面情绪。

“有的同学早晨醒后先浏览手机信息消磨时间，感到索然无味，不知是否应该起床、上学，心里觉得空落落的。”李同归说，“还有的同学会自责，后悔离开家乡出国留学，感到无助、无望；一些同学会紧张，甚至无缘无故地担心发生不好的事，总怀疑自己身体出了问题等。”

对此，李同归认为做自己喜欢的事情能有效调节情绪。他说：“学子们从现在开始可以培养一个兴趣、爱好，并且坚持下去。当大家留学在外心情不愉快时可以做感兴趣的事，心情会变得更好。”

“兴趣爱好让我的生活丰富起来。”刘铭雨说，“当沉浸在羽毛球运动中时，我感到充实快乐。我建议同学们积极尝试不同活动，发现自己的爱好，比如参加学校的足球、话剧、动漫等社团活动，结交朋友，让留学生活更有趣。”

就读于美国杜兰大学的庄沁说：“许多留学生日常轨迹是学校和住所两点一线，如果缺乏社交，生活容易单调乏味。我认为如果感到生活枯燥而心情不好时，要做具体的事来转移注意力，比如打扫卫生、做饭、看场电影等。其实，‘会生活’是一门需要习得的技能，大家可以多探索自我，把时间花在自己喜欢的事上，保持对生活的热爱。”

(责编：郝孟佳、孙竞)