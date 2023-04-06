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漫步塞维利亚（海外学子看海外）

吴雨遥
2023年04月06日08:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　吴雨遥在西班牙旅行时留影。
　　作者供图

　　读三毛的作品时，我总是被她笔下的西班牙深深吸引。去年暑假，我终于踏上了寻梦西班牙之旅，从巴塞罗那到格拉纳达，从龙达到塞维利亚，一个月我走走停停，在这个熟悉又陌生的国度驻足、探索。让我最难以忘怀的，是塞维利亚小城。

　　余秋雨在《古老的窄街》中这样写道：“塞维利亚，因奇异的历史，因多民族的结合，因理性的薄弱和感官的丰裕，因一个个艺术灵魂的居住和流浪，使每个角落都充满了弹性。”

　　是呀，塞维利亚有着独特的气质，连当地美丽的女子也是，我的脑海中浮现这样一幅画面：塞维利亚女子安静地坐在中世纪风格建筑的阳台边，她微卷长发随意搭在肩头，漫不经心地翻看着一本书。当温热的夏风吹过，她偶尔抬头，和窗外路过的友人打招呼，不施粉黛的脸上神采奕奕，鼻梁高挺宛如神话中的女神。

　　在塞维利亚的第一天，我和朋友去参观了塞维利亚斗牛场。当我站在斗牛场的中心，突然感到自己的渺小。

　　深红色的栅栏已被牛角顶掉漆，土黄色的沙地里还能看出人与牛曾经激烈搏斗后留下的印记。听工作人员介绍，西班牙的斗牛至死方休，斗牛士在直面公牛时会用利剑刺入牛的心脏。斗牛在别处被认为残忍，但对传统西班牙人而言是一场绚丽的演出。

　　走出斗牛场已是下午，我直奔西班牙广场，想去看看期待已久的弗拉门戈舞表演。

　　塞维利亚建筑的色彩和瓷砖应用独树一帜，而西班牙广场更是拥有“最美广场”的美称。夏日的薄暮笼罩在广场上，孩子们在喷泉旁跑来跑去，三三两两船只载着日落在蜿蜒小河里驶向远方，河边绿荫树下的街头艺术家唱着“viva la viva（生命万岁）”歌颂热烈的生命。

　　路过广场的长廊时，我看到艺术家正在表演弗拉门戈。林达在《西班牙旅行笔记》里写过：“弗拉门戈舞的舞者亮出第一个动作，就明明确确地告诉你，她要做自己。舞者以外部强势传达内心的悲凉和人生的沧桑，外表的彻底玩世不恭却表达出留存给自己的善良、真诚、干净。”

　　我和朋友在第一排台阶近距离观看了舞蹈表演，弗拉门戈舞真是太震撼了！表演者是街头艺术家，她们展现出了饱经风霜、经历世态炎凉后的洒脱，那是刻在骨子里的骄傲，是不畏痛苦和挑战的勇气，是明知前路漫漫却一往无前的乐观。

　　披着落日的余晖，漫步在塞维利亚的街头，我感到这座城市迸发出蓬勃的生命力，给人鼓舞。当我们迷茫、遭遇挫折的时候，不妨约上三两好友，点一杯桑格利亚汽酒，举杯高喊：“生命万岁！”

　　（作者系英国兰卡斯特大学媒体与文化研究专业学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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