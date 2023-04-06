原标题：90后农学博士“一生的课题”

“乡村是青年踏入社会的炼金炉，只有经受住了考验，才能淬炼出真正的本领。”出生于1991年10月的陈刘平，是西北农林科技大学作物遗传育种博士生，现任河南省新阳农业科技发展有限公司董事长、泌阳县新阳家庭农场理事长，他立志学农、扎根做农、潜心助农，用青春热血诠释新时代青年在乡村振兴战场上的担当。

“我生于农村，长于农村，农业是我一生的课题。”2011年高考填报志愿时，陈刘平不顾家人和亲朋好友的反对，毅然选择较为“冷门”的农业院校，被录取到了数学系后，他学农的决心依然没有改变。经过一番努力，2012年他顺利转入农学系学习种子科学与工程专业，跟随小麦、红薯育种专家们，开始了他的学农之旅。

大学毕业之后，陈刘平放弃高薪工作，继续从事小麦、红薯育种研究，期待用知识让这片黄土地“万物生金”。“很多人不理解、反对，但是在我看来，农业科技可以改变家乡甚至整个农村的面貌，是一件很酷的事情。”他开始着手自主创业，先后创办了泌阳县盘古乡新阳家庭农场、濮阳新阳种业有限公司等，通过“真刀真枪”的实践，把自己的理论知识与实际生产结合，为更多农民带来希望。

“创业过程有苦有甜，从中我体会到了科技对于企业的重要性，没有科研竞争力，企业做大做强就无从谈起。这更坚定了我深耕农业科技的决心。”陈刘平说。随着现代农业中科技的含量越来越高，分子技术逐渐成为农业进一步发展的关键。2017年他成为河南科技学院作物遗传育种专业硕士研究生，学习基因克隆、功能分析、转基因等一系列分子技术；2020年，他又成为西北农林科技大学作物遗传育种博士研究生，跟随行业内的育种专家继续从事小麦育种研究工作。

在濮阳市清丰县瓦屋头镇段村红薯示范基地，晒得黝黑的陈刘平忙着向村民传授防治病虫害与高效栽培的技术。作为“薯来富”新阳农业助力精准扶贫项目负责人，这片长满“金疙瘩”的红薯田倾注了他不少心血。

“他的红薯基地种得好、卖得多、能挣钱，不少人来‘取经’。”段村村民王平海说，因为红薯种得出色，乡亲们都叫陈刘平“红薯哥”。

然而，项目的起步并不顺利。2015年，陈刘平的创业团队经过考察，准备扎根清丰县推广发展红薯种植。“种红薯能挣钱吗？赔了咋办？”村民发出这样的疑问。为了动员更多村民加入红薯种植，在清丰县现代农业产业服务中心的帮助下，陈刘平带领团队先行先试，引进红薯新品种，在段村建起了红薯示范基地。通过采取“公司+基地+农户”模式将订单式种植落实到户，还提供统一育苗、免费机耕、全程技术指导和全量保价收购的服务，让村民看到了实实在在的效益。

目前，陈刘平的红薯已经销往全国20多个城市，“我们的特色香薯是优质、高产、抗病性好的食用型新品种，在市场上非常受欢迎”。在他的影响下，清丰县的红薯产业如今种植面积已达10万余亩，每亩可实现3000多元的盈利，带动了一大批农民增收致富。“农业科技的路很漫长，但我知道自己正在路上。”陈刘平说。

现在，他创办的企业已形成小麦和红薯两个完整的“育繁推”一体化链条，年生产小麦种子2000余万斤，红薯300余万斤，脱毒薯苗600余万株，成为产学研相结合、标准化的现代农业企业。同时，依托高校和科研院所，企业发展核心育种田50余亩，合作育种田达600余亩，拥有国内外优异小麦种质资源近1000份。

“一人富不算富，我想带领乡亲们过上好日子！”陈刘平的企业通过流转土地4000余亩，带动当地近300人就业。陈刘平还积极开创新阳农业讲堂，免费为农民讲解惠农新政策、种植新理念、推广优良好品种，现已组织培训、讲座30余次，累计惠及3000余人次。通过培训，当地农民平均每亩地增产50-150斤，增收效益累计达1500余万元。

（记者 潘志贤 通讯员 王佳宁）

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