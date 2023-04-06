原标题：【春天里我们这样干⑩】新学期，教与学的状态加速回归！

【春天里我们这样干⑩】

清晨6点，西北农林科技大学教授薛吉全就带着学生们下了地：“抢春光去喽！”

身穿白色实验服，头戴大檐帽，再裹上冰袖，“全副武装”的师生们一头钻进密不透风的玉米试验田——新学期的第一课，就这样在海南三亚的农田里开始了！

抢春光，抢的不只是栽秧育苗的好时节，更是教书育人的好辰光！

“为什么同一行单株，看似基因型一样，还是要个个戴好‘身份证’？仔细观察，每一株都有不同长相，有的苞叶更薄，有的生育期更早，这可是决定籽粒含水量的关键因素，半点儿也马虎不得……”手抚着一个穗大、粒满、金黄的玉米棒子，年近花甲的薛吉全扭头叮嘱。

身后，年轻的博士生张浩在科研笔记本上飞快记录：“很多原本一知半解的知识点，到了地里亲手一干才明白！”乍一从四方教室、窄小试验田来到广阔的南繁基地，张浩说，自己就像地里拼命吮吸雨露的秧苗，“恨不得一天24小时都围着玉米转！”

追赶好时光的蓬勃朝气，不止萌发在南疆热土。这个春天，全国近3亿师生如期、正常、安全开学。教室、图书馆、实验室、运动场、实习实践基地……大江南北的校园内外，一个个奔忙的身影汇聚成一条悦动的河流，以时不我待的姿态奔涌出新学期的青春加速度！

教室里，奔忙的脚步匆匆，教与学的状态加速回归！

一沓厚厚的学情报告，成为重庆谢家湾学校语文教师张杨带领孩子们“辞旧迎新”的坚实底气。“之前，线上线下学习频繁切换，给孩子们带来一些新问题。新学期，有些孩子学习节奏需要调整，有些孩子对知识点需要加深理解……”翻开报告，一笔笔细细标注的，不仅有每个孩子学习、心理、亲子关系的状况分析，还有针对各自问题开具的一对一学习诊断计划书。

“春节刚过，我们全校老师就返回了工作岗位。磨课、研讨，每人还作为班级导师，‘承包’了三五名学生。新学期不能没章法地往前蛮冲，要细细夯实每个知识点。大手拉小手，齐步往前走！”张杨手一摆，话语干脆，“学习的‘夹生饭’，咱不能吃！”

“上学期18周实验课，刚上4周就停了。咋办？这个学期加油干！”看着滴答作响的实验仪器旁挤满了前来补做实验的学生，兰州大学物理科学与技术学院近代物理实验组教师崔作龙说，“全组老师铆足干劲儿，在原本一周开放两天实验室的基础上，增加了机动安排，只要学生有时间，一个预约，我们就安排上。我把约课表往学生群里一发，嘿，爆满！”

操场上，冲锋的劲头十足，青春的活力重新点燃！

下午4点半，清华大学附属小学的操场上已是沸腾的海洋。五年级小学生白诚恒正在和队友们玩一个名为“突破防守线”的游戏。只见他带着球飞快地穿插前行，突破道道人墙，猛一抽射，球进了！顿时，掌声、笑声、欢呼声响成一片。

“看这边，棒球、篮球、健美操……全校14个体育社团，都已重启训练。既考虑到训练强度的循序渐进，又增添了训练内容的趣味性，孩子们特别喜欢！”为了这份复课方案，清华附小体育教研室教师任海江和同事们翻遍了全校2200多份调研问卷，“下一步，我们要加速对接新课标的教研设计，把孩子们的运动会、足球联赛、游泳比赛等，统统开展起来……”

除了这学习的热情、运动的豪情，融融春光中，还有那勃发的创新激情，在师生们心底不断积蓄、萌动！

晚上10点，24小时开放的上海交通大学学生创新中心灯火通明。在这个致力成为“科技领军人才的练武堂、工业界和大学的握手区”的创新空间里，机器人马达的震动声、机甲车身运作的机械声、无人机螺旋桨叶片的转动声和队员们的交流声彼此交织……近10个学生社团的成员们各自为战，争分夺秒地头脑风暴、测试程序、调试设备。

“新学期刚开启，同学们的创新进度条就已经100%加载！”望着一张张朝气蓬勃的面庞，中心党总支书记熊振华的话里满是骄傲，“在此前的‘机甲大师超级对抗赛’等重大赛事中，我们的赛队都取得过不错的成绩。今年，不少同学开学前一周就回到学校紧张备战，准备在新一个赛季里大展拳脚！”

一路追赶、一路拼搏，这些昂扬自信的身影，书写着对未来生活的无限憧憬……

（记者 邓晖）

(责编：郝孟佳、孙竞)