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全国高校红色体育联盟在四川成立

2023年04月04日10:24 | 来源：人民网-教育频道
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全国高校红色体育联盟大会现场。

4月1日-2日，全国高校红色体育联盟大会暨首届全国红色体育学术研讨会在四川省广汉市中国民用航空飞行学院（以下简称“中飞院”）举行。该联盟由中飞院发起倡议，集结了全国10所高校，携手推进红色体育文化传承和发展，探索构建高校“铸体育魂”思政体系和人才培育体系。

成立全国高校红色体育联盟，开展以红色体育文化为议题的研究，旨在学习贯彻党的二十大报告提出的“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”重要部署。

全国近30所高校代表、四川省体育局和省市社科联相关负责人等60余人参与大会。会议举行了联盟成立仪式，审议通过了《全国高校红色体育联盟章程》。中飞院被推选为联盟理事长单位，山东大学、西安电子科技大学、西南大学、延安大学、井冈山大学、遵义师范学院、西安体育学院、韩山师范学院、海南医学院被推选为联盟副理事长单位。

未来，联盟单位将围绕“用好红色资源，传承好红色基因，把红色江山世世代代传下去”这一共同主题，聚焦“培育时代新人”这一共同目标，整合我国红色体育学术资源,积淀一系列红色体育学术成果，助力红色体育富民资源开发应用,创设开放互动模式，建立红色体育资源数据库，做好红色体育非物质文化遗产的保护利用与传承。

（供稿来源：中国民用航空飞行学院 杜雨洲）

(责编：李依环、熊旭)

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