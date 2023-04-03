人民网北京4月3日电 （记者郝孟佳）由首都各高校师生代表共同参演的青年学生主题诗诵会活动“永远的长征”（以下简称“诗诵会”）于2023年4月2日在北京民族剧院举办。诗诵会由“我和我的校园”“我和我的家乡”“我和我的祖国”“我和人类命运共同体”等四个篇章组成，通过朗诵、歌唱、舞蹈、情景表演等多种艺术形式，配合光影绚烂的舞美技术手段，回顾了中国共产党的光辉历程，讴歌了党带领中华儿女在实现中华民族伟大复兴的道路上取得的丰功伟绩，坚定了青年学子“永远跟党走”的信心与决心。

青年学生主题诗诵会活动《永远的长征》。 北京市教委供图

本次诗诵会活动以宣传党史、讴歌新时代，特别是深入学习贯彻党的二十大精神为主旨，积极探索创新理论宣讲模式，将“文件语汇”转化成“艺术语汇”，让理论宣讲更贴近青年学子，把党的创新理论融入诗歌、歌舞、情景剧等文艺形式中，讲好、讲透、讲活党的精神要义，以历史、理论加文艺的方式，创新宣讲模式，推动党的伟大精神入耳入脑入心，以“大思政课”的形式，进一步推动党的重要思想以更生动的姿态“进校园、进课堂、进脑海”。

青年学生主题诗诵会活动《永远的长征》。 北京市教委供图

本次诗诵会组织了北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中国传媒大学、中央民族大学等16所北京高校近200名高校学子参演。在一个半小时的演出过程中，大家为观众献上了一场思想生动、言语铿锵、形式多样的大思政课。本次诗诵会共举办了三场，逾两千多名来自首都各高校的师生代表在现场进行了观看。同时，为扩大活动的受众群体，本次活动采取了网络直播的形式进行。

青年学生主题诗诵会活动《永远的长征》。 北京市教委供图

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