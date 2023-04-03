人民网北京4月3日电 （记者李依环）日前，北京航空航天大学附属小学举办“激活思维，慧玩数学”第三届数学嘉年华活动，活动面向一至六年级全体同学，每个孩子都能无障碍参与，旨在引导学生积极找寻解决数学问题的具体办法，促进学生做到真正意义上的触类旁通、举一反三，不断拓展学生内在潜能，构建生态化、和谐化的活动数学“课堂”和游戏数学“课堂”。

据悉，此次活动安排近20个有趣的数学小游戏，游戏层层递进。全校六个年级的同学在一个个趣味游戏中相互合作、积极动手、开动脑筋。学生通过一级级进阶挑战，对一个个数学知识从入门到熟练掌握，再到合作与创造，从重重挑战中“拨云见日”，让孩子体会到一个富于挑战的数学世界。

“数学可以锻炼人们的理性思维，帮助大家养成严谨思考的习惯。”该校校长李兰瑛表示，希望本次活动能给同学们提供一个“爱数学、学数学、用数学”的平台，让孩子们度过愉快的时光，感受到数学的乐趣，体验数学的美妙，发现数学之美，积极主动地投入到数学探究中，不断发展自身数学素养。