人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

组图：小小少年“慧”玩数学

2023年04月03日13:11 | 来源：人民网-教育频道
小字号
数学嘉年华活动现场。校方供图
数学嘉年华活动现场。校方供图
123456

人民网北京4月3日电 （记者李依环）日前，北京航空航天大学附属小学举办“激活思维，慧玩数学”第三届数学嘉年华活动，活动面向一至六年级全体同学，每个孩子都能无障碍参与，旨在引导学生积极找寻解决数学问题的具体办法，促进学生做到真正意义上的触类旁通、举一反三，不断拓展学生内在潜能，构建生态化、和谐化的活动数学“课堂”和游戏数学“课堂”。

据悉，此次活动安排近20个有趣的数学小游戏，游戏层层递进。全校六个年级的同学在一个个趣味游戏中相互合作、积极动手、开动脑筋。学生通过一级级进阶挑战，对一个个数学知识从入门到熟练掌握，再到合作与创造，从重重挑战中“拨云见日”，让孩子体会到一个富于挑战的数学世界。

“数学可以锻炼人们的理性思维，帮助大家养成严谨思考的习惯。”该校校长李兰瑛表示，希望本次活动能给同学们提供一个“爱数学、学数学、用数学”的平台，让孩子们度过愉快的时光，感受到数学的乐趣，体验数学的美妙，发现数学之美，积极主动地投入到数学探究中，不断发展自身数学素养。

(责编：郝孟佳、孙竞)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部