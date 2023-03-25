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内蒙古发放千万元读书消费券 启动全区青少年读书行动

2023年03月25日23:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：内蒙古发放千万元读书消费券 启动全区青少年读书行动

　　图为活动现场。　陈先达　摄

　　25日，内蒙古自治区党委教育工委、教育厅、自治区团委联合内蒙古新华发行集团发放1000万元读书消费券，助力全区青少年读书行动深入开展。

　　据了解，为促进青少年养成良好的阅读习惯，全面提升阅读素养，内蒙古自治区党委教育工委、教育厅、团委联合组织开展“书香涵养精神，阅读启智人生”青少年读书行动。

　　活动期间，内蒙古将面向全区学生和家长发放1000万元购书券，推动读书行动持续深入开展，购书券由内蒙古新华发行集团提供，并将根据活动开展情况适时增加。

　　图为活动现场。　郑佳琦 摄

　　购书券通过线上形式向社会公开发放，学生和家长一次可分别领取10元、25元、60元的购书券，在全区各新华书店和“内蒙新华马上购”线上购书平台均可使用。

　　内蒙古本次青少年读书行动将贯穿全年，分3个阶段、10项具体活动，通过分主题、多载体、分众化的方式在全区大中小学校广泛开展读书活动，引导激励青少年“爱读书、读好书、善读书”。

　　另外，内蒙古将进一步健全完善青少年阅读激励机制，通过开展读书行动专题风采展示，举办阅读大赛，评选“最美书香校园”“最美书香家庭”“最美领读者”“最美阅读之星”等方式，不断营造校内外浓厚阅读氛围。(记者 张林虎)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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