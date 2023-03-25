原标题：海内外学者谈“一带一路”医学人才培养 共促提质发展

2023“一带一路”医学人才培养联盟大会暨公立医院高质量发展经验交流会开幕式现场。 董易鑫 摄

25日，2023“一带一路”医学人才培养联盟大会暨公立医院高质量发展经验交流会在浙江义乌举行。海内外千余名专家学者齐聚一堂，共论“一带一路”医学人才培养、畅言公立医院高质量发展。

2019年，“一带一路”医学人才培养联盟在国家卫生健康委国际司的指导下，由国家卫生健康委人才交流服务中心牵头成立。

浙大四院和浙江大学“一带一路”国际医学院(筹)党委书记徐键作现场分享。 金南星 供图

“联盟成立的宗旨就是为了加强中国和‘一带一路’沿线国家和地区医学院校、医疗机构、科研院所、医药企业之间的紧密合作交流，开展卫生健康领域的人才培养和学术交流。”会上，国家卫生健康委人才交流服务中心党委书记、“一带一路”医学人才培养联盟理事长张俊华说。

法国驻华大使馆卫生参赞哲凯在大会开幕式致辞中说，深化中法文明交流互鉴具有深远意义，衷心希望两国深入开展医学领域高水平交流合作活动、分享卫生发展经验，搭建合作桥梁、开拓合作项目，协力构建全方位、多领域的互联互通合作平台，开创共同发展的美好前景。

授牌仪式。 金南星 供图

会上还举行“一带一路”医学人才培养联盟副理事长单位授牌仪式，浙江大学医学院附属第四医院(下称：浙大四院)和浙江大学“一带一路”国际医学院(筹)获得授牌。

作为本次大会的承办方，浙大四院和浙江大学“一带一路”国际医学院(筹)党委书记徐键作现场分享，题为《“三院一体”引领医院高质量发展》。

“‘三院一体’即浙大四院和浙江大学‘一带一路’国际医学院、浙江大学国际健康医学研究院共同构成。该模式的运行理念是从临床需求导向出发，创新人才教育体系培养，搭建科学研究平台，从而推动医院高质量发展。”徐键说，同时，该院还招收海外留学生、聘请外籍专家，培养国际化医学人才。

《公立医院绩效考核与医保支付制度改革》分论坛现场。 董易鑫 摄

来自也门的阿马尔是浙大四院首位受聘的外籍医生。“义乌很多不同国家和地区的人，他们在这里生活、工作。当他们需要医疗服务的时候，我都会尽全力帮助他们。”此前，阿马尔接受中新网记者采访时说，自己的手机几乎24小时不关机，以便于为更多人及时提供医疗咨询服务。

数据显示，浙江大学“一带一路”国际医学院(筹)目前共有外籍医学生38人；浙大四院共有外籍医疗及科研人才8人，累计为200多个国家和地区的外籍人士提供过超55000人次的医疗服务。

据悉，本次活动设6个分论坛，多位专家学者就“一带一路”医学学科建设与人才培养、擘划未来“数智”医院建设、公立医院绩效考核与医保支付制度改革等课题，进行全方位、深层次研讨，共同促进卫生健康领域的政策沟通、设施连通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为构建人类命运共同体培养优质卫生健康领域人才。(记者 董易鑫)

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