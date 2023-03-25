原标题：上海交大举行2023年研究生毕业典礼 校长寄语毕业生“把握主动”

上海交通大学25日举办2023年研究生毕业典礼暨学位授予仪式。 上海交大供图

上海交通大学25日举办2023年研究生毕业典礼暨学位授予仪式，3100余名2023届毕业研究生获得学位，完成了在上海交大的最后一课，走向人生的新阶段。

当天，上海交大校长丁奎岭院士向毕业生们送出他与上海交大党委书记杨振斌的共同寄语。他表示，希望大家在主动识变应变求变中，成为历史的创造者和推动者。

校长丁奎岭向毕业生们送出他与杨振斌书记的共同寄语。 上海交大供图

“不日新者必日退，唯有主动创新突破，才能拥有开创美好未来的核心竞争力。”丁奎岭说，无论是从事基础研究、技术开发，还是投身经济发展、社会治理和文化进步等领域，希望大家都能坚持兴趣驱动和问题导向，在原始创新、集成创新、融合创新中有所建树。

丁奎岭寄语全体毕业生在学习求知、事业发展和人生选择上把握主动、奋发向上，成为国之栋梁；在日常的工作生活中积极主动、乐观向上，实现人生价值；学会尊重欣赏他人，不怕磨砺锻炼，永葆身心健康，以积极向上的姿态开创自己的美好未来。

上海交大3100余名2023届毕业研究生获得学位。 上海交大供图

三巡太空的英雄航天员、上海交大2020届博士毕业生聂海胜回到母校为学弟学妹们送上寄语和祝福。他说，“上海交大师生特别是林忠钦教授严谨求实的治学态度、创新前沿的学术思想、开拓进取的科研精神令我受益匪浅，让我实现了从专业型、实践型航天员向研究型、学术型航天员的转变，更鞭策、鼓舞、支持我在57岁的年纪，和战友一起圆满完成了神舟十二号载人飞行任务。”

聂海胜还与学子们分享了三度飞天的感悟与体会。在他看来，要坚定信念立大志；坚守初心勇担当；坚持不懈向前进，“在任何时候、任何情况下，都要保持砥砺奋进的劲头，要有一种压倒一切困难的斗志，在困难面前坚韧不拔、百折不挠，在创新面前永争第一、追求极致，在成绩面前永不自满、永不懈怠。”

毕业典礼现场。 上海交大供图

毕业典礼上，毕业生代表、电气系2017级直博生温洪林分享了自己在上海交大探索未来道路的十年光阴。他说，学术科研的道路上，既要埋头苦干，也要抬头看路，更要勇于探索人迹罕至的路。

建校127年来，上海交大为国家培养输送了各类人才40余万名，造就了一大批治国英才、科学大师、产业巨子和文化精英。近年来，上海交大通过多元化的市场拓展、多维度的生涯教育和多样化的就业服务等，助力毕业生更充分更高质量就业。截至目前，上海交大面向2023届毕业生共组织重要行业和关键领域重点单位招聘活动200余场，累计提供就业岗位7万余个。近五年，上海交大毕业生赴国家重点行业单位就业率逐年上升，越来越多的上海交大学子投身国家重大工程、重大项目和重要领域就业。

毕业典礼现场。 上海交大供图

作为学生姿控总师，航空航天学院2023届博士毕业生康泽禹曾全程深度参研了上海交大首颗学生小卫星——“SJTU思源一号”。毕业后，他将加入中国商飞公司上海飞机设计研究院，组建科研团队面向核心技术攻坚克难。“期待着，我们可以乘坐自己的大飞机飞向全世界！”

记者了解到，为激励博士生专注于高水平、创新性科学研究，鼓励导师对博士研究生的悉心指导与精心培养，建立崇尚学术、勇于创新的氛围和导向，进一步提高博士学位论文质量，上海交大于2022年底启动第七届优博论文评选工作。当日，《缪子反常磁矩的精确测量》等15篇2022年优秀博士学位论文集中亮相。

春意浓浓，更是别情浓浓。毕业典礼上，2023届毕业生将礼物“凝聚”赠予母校。一个个球体紧紧相连，共同构成上海交大标志性建筑物“紫气东来门”，寓意“萌新校友”们和母校间的紧密连结，更是上海交大人团结奋斗的坚定信念。(许婧 舒天楚 金雪 )

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