本报北京3月14日电 （记者黄超）国家大学生就业服务平台近日推出“面向西部地区毕业生招聘专场”，计划提供招聘岗位信息12万条。本场招聘会是教育部2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动的重要内容之一，将持续至3月31日。

教育系统开展春季促就业攻坚行动以来，教育部充分发挥国家大学生就业服务平台资源整合优势，进一步搭建西部地区用人单位和毕业生供需精准对接平台。截至3月6日，新疆和山巨力化工有限公司、西藏矿业资产经营有限公司、贵州振华华联电子有限公司等1960余家用人单位积极参会，覆盖科技服务、装备制造、信息通信与互联网、材料化工、农林、能源动力等行业领域，提供科技研发类、项目一线类和基层服务类等岗位信息约12万条。

下一步，教育部将积极会同有关部门组织开展“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动”“装备制造行业专场”等系列线上专场招聘活动，毕业生可通过登录国家大学生就业服务平台，在“专场招聘”板块查看相关信息。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 13 版）

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