数据来源：教育部

湖南省永州市道县城东幼儿园，孩子们在踢足球。

蒋克青摄（人民视觉）

山东省实验幼儿园老师带孩子们体验花草纸制作。

新华社记者 郭绪雷摄

贵州省铜仁市玉屏侗族自治县第三幼儿园举办以农业生产为主题的活动，小朋友进行运稻草比赛。

胡攀学摄（人民视觉）

浙江省台州市仙居县迎晖幼儿园的小朋友正在学习正确的刷牙方法。

王华斌摄（人民视觉）

上海市江宁路街道社区党群服务中心的“宝宝屋”，小朋友在玩耍。

新华社记者 刘 颖摄

江苏省淮安市，小朋友在步道广场玩耍。

赵启瑞摄（人民视觉）



完善三孩生育政策配套措施，多渠道发展普惠托育服务，构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系……一系列政策举措的落地落细，让家庭生育、养育、教育负担不断减轻。一组组数据也印证了近年来幼有所育取得的跨越式发展：2021年，我国支持建设了6.1万个普惠托位；全国普惠性幼儿园达24.5万所，占幼儿园总量的83%；全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，基本达到“两教一保”的配备标准……人民群众对幼有所育有了更真切的获得感和幸福感。

人生百年，立于幼学。实现幼有所育，让每个孩子都能健康成长，是全党全社会的共同心愿。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各项改革稳步推进、配套措施不断完善，学前教育实现跨越式发展，幼有所育取得历史性成就。

幼有所育关系亿万儿童健康成长，关系千家万户幸福和谐，关系国家发展和民族未来。期待祖国的花朵在阳光下绽放出最美的笑容。

（本报记者 丁雅诵）

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 12 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)