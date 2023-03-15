本报记者 李 婕

全国各地高校毕业生春季招聘正火热展开。图为近日河北工程大学“2023年春季双选会”上，毕业生正在寻找合适的工作岗位。

郝群英摄（人民视觉）

从校园招聘会到就业双选会，眼下全国多地春招正如火如荼进行。2023届高校毕业生规模预计达到1158万人，他们的就业呈现哪些新特点？

近日，东北师范大学就业创业教育研究院与阿里研究院共同发布的《高校毕业生数字经济就业创业报告》指出，数字经济平台在提供新增就业岗位、优化就业结构上发挥了重要作用，已成为高校毕业生就业创业重要渠道。

报告称，“数字经济就业体现出的友好性、大众性、多样性、灵活性，与新生代青年的就业需求高度契合”。报告课题组基于4万多份有效问卷数据研究发现，2020-2023届高校毕业生中有11.68%在数字经济相关行业就业创业，这意味着高校毕业生每10人中，就有1人进入数字经济领域就业创业。他们的就业创业总体满意度达88.17%，发展前景好、专业适配度高、薪资待遇好，成为高校毕业选择数字经济相关行业就业创业的主要原因。

数字平台企业整合了资本、项目、人才等创新创业要素，激发了高校毕业生的创新创业活力，丰富了就业创业方式。报告以阿里巴巴数字平台生态为例，呈现了数字经济生态扩大岗位需求、提升毕业生就业创业能力的促就业典型模式。

横向看，数字平台企业为高校毕业生提供了自有员工就业、平台上创业和新职业就业、生态上下游就业三个层面的促就业新岗位需求。例如，数字平台生态衍生了诸多适合高校毕业生的新职业和创业机会。据《电商平台大学生就业创业研究报告2022》测算数据显示，淘宝店主中，有5.1%是高校应届毕业生，一家淘宝店铺平均招聘大学生人数达3.7人。

在实践中，有的毕业生瞄准阳台经济，靠小小的桌面绿植拿到几十万元创业资金；人工智能技术下衍生的新职业“数字化管理师”吸引了大量从业者；“简历优化师”“小程序开发师”“区块链工程师”等新职业也成为许多高校毕业生的选择。

纵深看，数字经济平台构建创业就业基础服务生态，提供数字化培训认证服务，联动产学研用协同创新，助力高校毕业生提升岗位能力。比如，许多平台提供在线职业教育，让终身学习更加便利，极大提高了高校毕业生对快速变化的新技术的适应能力，进一步积累数字技能。

根据报告预测，到2030年，数字经济将带动就业人数超4亿，为高校毕业生提供就业岗位超2800万个，与2021年相比预计增加1200多万个。数字经济将成长为新就业岗位的“孵化器”和“蓄水池”，“平台型就业”“生态圈就业”逐步成型。

教育部高校学生司副司长吴爱华说，要着眼于当前数字经济领域的人才需求和推动数字经济产业长远发展，优化高等教育人才培养结构，开拓高校毕业生就业新空间。对数字经济推动生产力变革带来社会用人需求的变化，要引导高校重点布局社会需求强、就业前景广、人才缺口大的学科专业，与企业合作开展协同育人，共同建设人才供需对接机制，促进高校毕业生高质量就业。

人力资源和社会保障部方面也表示，将坚持把促进青年特别是高校毕业生就业摆在更加突出的位置，强政策、拓岗位、优服务、兜底线。其中一条重要举措就是进一步完善毕业生就业创业的支持政策，支持他们自主创业、灵活就业。

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