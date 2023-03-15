张 舟

留学德国，你是否已经做好了行前功课？在当地学习、生活需要掌握哪些常识？如何保障留学安全？

日前，教育部留学服务中心编制《留学德国安全手册》，根据德国国情特点和真实案例，向留学人员介绍常见的潜在安全风险并提出针对性的防范应对措施，为留学人员保驾护航。

交通安全

根据德国联邦统计局2022年7月公布的数据，2021年德国道路交通事故中有2562人死亡，同比下降5.8%；有323129人受伤，同比下降1.3%。道路交通事故伤亡人数达60多年来最低水平。

虽然德国道路交通事故发生率较低，但留学生仍需注意出行安全。鉴于德国高速基本不限速，留学生在驾车驶入高速公路时请务必集中注意力，做到安全驾驶。

此外，德国被称为“火车上的民族”，全国有5400座火车站，出于换乘方便的优势，在德国每天都有超过700万人乘坐铁路出行。

德国火车站几乎是全开放的，进入火车站几乎不会遇到任何检查，在安检方面存在着一定的“漏洞”，容易给不法分子甚至是极端分子留下可乘之机，学子对此需多加注意。

租房事项

对于初到德国的中国留学生来说，住房是首要问题。由于地理位置方便、租金便宜、手续简单等，学生宿舍通常是赴德留学生的首要选择。但由于申请人数众多，宿舍资源短缺，留学生“一房难求”。近年来，因不熟悉当地法律法规、签署租房合同时未注意相关条款等，留学生被克扣押金、与房东产生纠纷、交纳额外费用等情况不时发生。

房租的主要构成为暖租（Warmmiete）=冷租（Kaltmiete）+附加费（Nebenkosten）。房东通常在租房的最初收取2-3个月的冷租作为押金，这笔费用在最后退房时会退给房客，只有当房屋在租房期间受到损坏或结算时暖气费超支、房客无故消失等极端情况时才会扣除。附加费为一笔预收费用，其中包含管理费、暖气费等，电费和网费则不一定包含其中。

在签订合同前，要仔细阅读合同条款，检查好房间内的家具、设施是否与合同相符，如有损坏，一定要在合同中注明。此外，还应确定附加费所包括的具体细节，如其中是否包括电费、网费、家具等；注意合同中所包含的电器使用权，押金的具体金额、是否需要交纳中介费等。

在签订租房合同时需看清房东所签订的合同为无期限合同还是有期限合同。

其中有期限合同到期后自动终止，而无期限合同想要终止需签订合同的任何一方提前3个月通知对方。在合同到期离开前，要将房屋打扫干净，家具摆设恢复原样。

兼职打工

根据德国法律规定，国际留学生在全年可以工作120个全天（一天8小时）或者240个半天（一天4小时）。如超出此限制，有可能被吊销学籍、驱逐出境。按照规定，学生在语言学习、预科学习期间不可以打工，但在假期凭借学校的假期证明，就可以从事兼职打工。如果学生学习本科、硕士课程，则可以任意打工。

如果学生全年打工时间不超过90天，只需获得外国人管理局的一般性工作许可即可。如全年打工时间超过90天但工作由劳工局介绍，也只需外国人管理局的一般性工作许可即可；从事非劳工局介绍的工作时，需从外国人管理局和劳工局获得一般性和特殊性工作许可。

学生一旦开始工作，就会收到终身有效的个人社保号和税卡。工作时，学生需要把税卡交给雇主，以便雇主在发薪酬时及时缴税。如果学生未能及时缴税或者不报税都属于非法打工。如果被政府相关部门查到，招聘学生的公司会被处以高额罚款，而学生则有可能被遣返回国。

(责编：郝孟佳、孙竞)