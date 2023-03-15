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走进韩国景福宫（人在旅途）

任臻逸
2023年03月15日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在韩国留学，我对光化门再熟悉不过。它是首尔的地标建筑，有600多年的历史，坐落在首尔市中心。光化门两侧的景观对比强烈，一边是现代建筑，一边是古典宫殿，这道门仿佛连结了历史与现实，古典宫殿那侧便是我要去的景福宫了。

　　景福宫几乎是每个来韩国的游客必打卡景点，是韩国最有代表性的历史建筑。景福宫历经了承平盛世、纷争乱世，静静地伫立于此，见证了国家的变迁，承载着历史的积淀。

　　景福宫始建于1395年，宫名取自《诗经·大雅·既醉》：“既醉以酒，既饱以德；君子万年，介尔景福”。

　　景福宫的建筑材质以东方传统的木、砖、瓦、石为主，其整体格局是以一条中轴线贯穿始终，勤政殿、思政殿、交泰殿等宫殿依次排列，东西分别是东宫和招待外来使臣的庆会楼。

　　光化门前，不同时段都有守门将的换岗仪式，守卫们听着口令、穿着统一的服装、走着正步交接换岗。

　　进入光化门后就是兴礼门，在20世纪初日本殖民时期，这里是朝鲜总督府的位置，我从历史课上得知，当时的景福宫许多建筑都遭到拆除。

　　继续沿着中轴线铺的灰白色石砖往里走，过了勤政门，就到了勤政殿。这里是古代王和大臣们上朝工作的地方，乍一看完全是我想象中古代宫殿的样子。

　　建筑正上方的牌匾是用汉字写的“勤政殿”，一仰头就能观赏到熟悉的双层中式屋檐，弧度恰到好处，就算只拍下屋檐一角，也能当作手机壁纸。

　　走上两层石阶，就可以看到勤政殿室内王座后面的背景图，它主要由红、蓝、绿3种鲜艳颜色组成，叫作日月五峰图。画上象征阴阳的白月和红日出现在天空的左右，画幅下面是象征五行的五座山峰，代表着江山社稷。

　　绕过勤政殿则是思政殿、康宁殿以及交泰殿。分别是古时王处理公务、休息以及王后住的场所，外观上与勤政殿差别不大。

　　我觉得景福宫中景色最好的是西面的庆会楼。看见它，我想起了辛弃疾词中的“舞榭歌台”。庆会楼坐落在池水中央，是两层阁楼式的建筑，如果上到二层向下望去，能见到孤岛一样立在水池中央的树和浮在水面的荷花。

　　微风拂柳，波光粼粼，荷花的清香萦绕在空气中，试想宴请宾客时有如此美景做伴，真是惬意又难得的享受。

　　东宫，顾名思义坐落在建筑群东面，它包含了两座小殿——资善堂和丕显阁，是世子生活的场所。《说文》中解释道：“丕，大也。”丕显也就是说德厚流光的意思。

　　东宫的每座建筑都不大，大致分为3个连通的屋子，正中间就相当于现在的客厅，左右两边普遍是寝室、书房。

　　东宫里几乎所有的宫殿都是如此结构，屋内地面的建筑会比一般的地平面高，为了保存暖气，房间设计得不大。此外因为有地热（暖炕），所以室内不使用床和椅子，“坐式”文化也一直延续至今。

　　西南角是韩国的国立故宫博物馆，东北角是国立民俗博物馆。值得一提的是，国立民俗博物馆用不多的展品展示出精华，馆内一共有3个展厅，分别以韩国人的一天、韩国人的一年、韩国人的一生为主题，还采用了虚拟影像让我们身临其境地感受当地以前的风俗、生活、游戏等。

　　此外，到了不同节日博物馆会有特别展厅，还有专门为孩子们开设的儿童博物馆，如果不喜欢看沉闷的文物和听冗长的解说，国立民俗博物馆是一个了解韩国文化的好去处。

　　除了来此旅游，我上专业课时也参观过景福宫多次，每次都有不同的感受和体验。虽然我对景福宫的历史知识知道得还不够多，但通过游览，我更深入地了解了韩国人文与历史。感受不同的文化，学习不同的思维，我的留学生活因此更加丰富，这也是留学生活的魅力所在吧！

　　（作者系韩国延世大学心理学专业学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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