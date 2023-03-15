本报记者 周姝芸

今年春招，哪些行业偏好有海外背景的学生？学子如何备战方能在竞争中崭露头角？ 近日，春季校园招聘正在如火如荼进行中，不少中国留学生踏上了求职之路。

本报记者对话了几名中国学生和职场领域的专业人士，为学子们送上一份求职指南。

选择合适行业

李一诺在加拿大学习大气科学和物理学专业，不久前她毕业回国加入了春招队伍。李一诺说：“春招我主要投递了ESG（环境、社会和公司治理）分析师、咨询师等岗位。我对可持续发展很感兴趣，同时了解到国内相关政策支持ESG领域的发展，比如碳中和、碳达峰等目标的提出正引导着企业减排二氧化碳，我看好ESG领域的前景。”

领英中国产品总监陈怡静在接受本报记者采访时说：“随着国内智能制造、新能源汽车等行业蓬勃发展，具备‘绿色技能’的留学生也成为企业重点关注的人选。此外，领英的调研结果显示，技术研发类、数据分析类岗位对人才需求高，掌握先进技术、技能的海外学子在求职这类岗位时较受欢迎。”

对此，毕业于新加坡国立大学的余洋有所体会。她说：“浏览招聘信息时，我看到不少人工智能、大数据等行业的前沿科技岗位偏好有海外背景的学生。据我了解，这些岗位对应聘者的专业能力、开放思维较为看重，留学生在海外学习能在迥异的环境里学到更多思考方式，激发出创新思维，因此被雇主青睐。”

智联招聘执行副总裁李强建议，中国学生毕业求职时可根据国内行业政策变化，选择专业对口、政策趋好或者感兴趣的行业投递简历，尤其要发挥语言能力、跨文化交流能力、突出的专业背景等优势，找到适合自己的发展路径。

拓宽信息渠道

“我把求职城市选定在上海后，就通过各种渠道搜集上海的招聘岗位信息。”彭静怡毕业于法国巴黎高等商学院，找工作时她做了不少功课。彭静怡说：“我关注了大量上海校招的微信公众号，这些公众号不仅发布岗位信息，还包括各大企业的网申节点、面试题目合集等实用攻略。”

此外，彭静怡认为校友网络对找工作的帮助不可忽视。“我的学姐在一家券商工作，她告诉我公司正需要实习生，实习后有转正可能，对我而言这也是难得的求职机会。已入职的学长学姐在不少校友微信群中发布公司岗位的需求信息，我觉得作为校友有‘近水楼台’的优势。”彭静怡说。

毕业于俄罗斯莫斯科大学的王玥分享了自己的求职经历：“找工作时，我想回到家乡河南省漯河市，因此，我主要关注家乡招聘动态。当时，漯河市的相关负责人将面向高校毕业生的人才引进就业机会信息发在了校友群、老乡群等，我就是在微信群里得知了信息，参加了后续选拔。”

“留学生获取国内就业信息的渠道相对集中，绝大多数会通过职业网站、企业官网、校友资源等寻找机会。”陈怡静说，“过去几年，不少中国企业以空中宣讲会、视频面试等方式面向海外留学生实行线上招聘。随着出入境政策的放宽，更多企业会赴海外院校开展线下的招聘活动，为留学生求职提供更加准确、及时的信息，这值得中国学生多加关注。”

放大留学优势

李一诺认为，外语能力是留学生应聘时的强项。她说：“由于很多新能源的研报是英文的，因此企业招聘时希望求职者有较强的英语能力。一次，我面试了一家能源咨询公司，面试官是新加坡人，当我和他用英语对话时，我明显感受到他对我自信的英语表达表示欣赏，这次面试我收到了不错的反馈。”

“留学经历让我具备了较强的自我认知，知道自己喜欢做什么，这一点对于职业发展很重要。”李一诺说，“留学前撰写个人经历的文书就是一番自我剖析，帮助我们更加了解自己的特长。同时，国外的学习环境给予学生较大空间去发掘自己的兴趣点，建议同学们利用好学校的学术论坛、学生俱乐部等来开拓视野、明确目标，培养更强的综合能力。”

对此，在美国学习传媒专业的马雨秋有相同看法。她说：“留学时，我把日常生活做成Vlog上传到网络，这让我发现了自己对做视频的热爱，求职前我已经明确了目标，不再花费精力盲目撒网。此外，中国学生在国外能够触及到不少国际平台的实习机会，比如我有同学去了联合国实习，这些经历既为简历加分，又能实现个人提升。”

“促进自我成长、培养国际视野是许多学子留学的初衷，与之相应，企业招聘时也会看重留学生的跨文化交流能力、海外学习经验以及全球化视野。”陈怡静建议，“学子在简历撰写、面试过程中，要学会放大自身优势，突出展现留学时积累的组合技能、国际化视野、跨文化沟通能力等竞争优势，并根据不同应聘职位进行动态调整和优化。同时，学子要重视来自招聘人员、职场前辈的反馈，接纳他人的建议，把握好春招求职的关键时刻。”

(责编：郝孟佳、孙竞)