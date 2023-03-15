原标题：学校即社区 社区成课堂

从一名迷茫的大一新生，到成为湖北省唯一荣获“中国青少年科技创新奖”的大学生，华中科技大学（以下简称“华科大”）电气学院硕士研究生刘昶至今清晰地记得7年前第一次走进紫菘社区科创园看到那一整面奖杯墙时的心潮澎湃，也更加感念母校浓厚的科创氛围，让他从中汲取了更多的力量。

“学校把科创园搬到了宿舍楼里，让我们随时随地都有做研究、开研讨会的条件。”在准备第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的4年里，刘昶和几名队友在宿舍楼里的科创园度过了无数个不眠之夜，最终在该竞赛中一举夺魁，并收获了珍贵的友情。

把科创园搬到宿舍楼里，是华科大建设“一站式社区”的缩影。该校通过构建“学校、片区、楼栋”三级育人空间布局，建成了有思政引领、有学校特色、贴近学生需求的“一站式”学生社区。

在校内，面向全体师生建设了“一站式”师生服务中心、心理健康教育中心和创新创业中心，提升学校服务治理能力，解决学生共性问题；在片区，学校在各个学生社区建设学生活动综合体，引入党团建设、学业辅导、心理疏导等专业力量；在楼栋，全校45个学生寝室楼栋建设了230余间学生活动室，学生“足不出舍”就能搞科创、做学问、锻炼身体。

“过去办理离校手续要跑好几个部门盖几个章，现在只需线上填1张表、盖1个章，很方便。”华科大船舶与海洋工程学院2018级毕业生刘晨霄说。

华科大推行“一站式服务”，学生通过线上线下师生服务大厅5分钟内就能解决日常需办理的诸多事项，线上线下一体可办理各类事项达到777项。

一方小天地，却有大作为。华科大把学生社区打造成立德树人的重要抓手、思政工作的重要阵地，社区里配备了科创、文体、思政、自习等各种活动中心，让学生拥有更丰富的学习文娱生活，建成先锋型、学习型、平安型、美丽型、活力型“五型社区”，让社区成为学生的“教育实践大课堂”，实现全面发展。

学在华科大，校区就是社区，社区就是课堂。该校在社区建设“学业发展多功能室”、在宿舍建设“学业发展室”，成立校院两级“学业发展支持中心”，教师班主任、思政辅导员、优秀学子3支学业导师队伍进驻社区，组织“班导开放日”“师生茶座”等品牌活动，建设“学习社区”。

有一次，该校船舶与海洋工程学院2018级本科生马环因大学物理这门课挂科趴在桌子上哭了起来，舍友安慰他说：“听说最近每周五晚在学院公用房有‘大物’微课堂，是同专业的一个学长讲课，你要不去听一听？”

抱着试一试的心态，马环去听了一节课。学长讲的进度不快、通俗易懂，他坚持听完了一个学期，顺利通过重修考试，成绩突飞猛进，还得以继续深造。这个学期，看到微课堂“小老师”招聘的通知，他马上报了名，“要把自己获得的力量传递给更多人”。

平日里，会有教授做客社区“师生茶座”活动与学生交流，有辅导员到学生宿舍指导学业规划，还有国家奖学金获得者等优秀学生开展“每日一题”“助教在线”等活动，为同学们答疑解惑。

在华科大各个宿舍楼栋里，有近200名辅导员在“社区学工组办公室”办公，与学生“同吃同住”，将思想政治教育工作地点搬到社区、搬到一线。社区设有学生党员服务队，每个楼栋建有党员活动室，实行院系党员、入党积极分子挂职锻炼制度，将学生党建工作覆盖每个宿舍。

2022年，在紫菘学生社区举行“党的二十大报告100题”问答活动的当天，党的二十大代表、华中科技大学党委书记李元元来到学生社区，向师生们宣讲党的二十大精神，很受学生欢迎。

在学生社区，只要提前申请，就能快捷地使用距离最近的活动室，方便学生组织班级活动。

一草一木兼具育人功能，一步一景讲述育人故事。学校组织人文素质讲座，让学生与大师、学者对话交流，实现课内与课外互补、教师与学生互动的生动局面，把浓郁校园文化传播到一线，28年来共举办2449场。

华科大新闻学院2019级本科生曹旭晨记得，大一刚到学校报到时，面对偌大的校园，她有些手足无措。当她拿着地图四处张望时，一名穿着红色志愿者马甲的学姐朝她走来，询问她是哪个院系的，并给她带路，帮她搬行李,为她介绍校园里的各种设施。后来曹旭晨也成为党员先锋队的一员，主动帮助刚入校的新生，“刚进校时，学兄学姐是我的领路人，如今我也成了为别人点灯的人，这是一种传承”。

（朱可芯 记者 雷宇）

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