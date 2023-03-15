原标题：全国政协委员郑亚莉：发展职业教育要有新思考

今年，浙江金融职业学院院长郑亚莉的身份变了：从全国人大“老代表”成为全国政协“新委员”。但她的阶段性任务一直没有变，那就是持续为推进职业教育发声。

在过去的5年里，这位职业院校的“代言人”围绕职业教育等领域，一共递交了30余项建议或议案，它们中的一些带来了职业教育切切实实的改变。

2018年，郑亚莉在调研中发现，全国范围内有27个城市和地区设有跨境电子商务综合试验区，而杭州作为国内首个跨境电商综合试验区，对跨境电子商务人才的需求量更大。如果仅依靠电子商务、国际贸易等专业开展跨境电商人才培养，其毕业生无法适应岗位对专业技能的新要求。

就是从那年起，郑亚莉连续两年建议及时根据跨境电商产业发展态势，增设本科和大专层次的跨境电商专业，优化专业结构。2020年，在教育部的推动下，全国有7所本科院校和大专高职院校新设跨境电子商务专业，加速了跨境电商人才的培养。

在一次调研中，郑亚莉通过与一名民营企业员工聊天，得知其曾在浙江金融职业学院就读。看到了高职院校扩招的新闻后，没有接受过高等教育的他报考了浙江金融职业学院电子商务专业，学习直播带货等业务技能。如今，他已成为企业开展线上营销的得力干将。

过去5年，国家对职业教育愈发重视。2022年，新颁布的职业教育法首次以法律形式明确，“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”。2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出，到2025年，“办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%”。

作为一名全国人大代表，郑亚莉切实感受到自己与国家的发展同频共振、紧密相连。

2019年，她提出的《关于扩大高等职业教育招生规模的建议》，被确定为教育部重点办理建议。没想到，这个建议与当年政府工作报告中的相关内容不谋而合。那年的政府工作报告中提出，高职院校扩招100万人。同年4月30日，国务院常务会议通过了《高职扩招专项工作实施方案》。

高职教育的发展迎来了新气象，千千万万职业院校毕业生的命运由此改变。

“这些履职经历给了我很大启示。职业教育应成为技术技能人才的‘充电站’‘加油站’。职业院校要成为为产业升级提供高素质技能人才支撑的坚实保障。”郑亚莉说。

从2020年起，郑亚莉连续3年关注职业本科发展的重点问题。她带着《加快发展本科层次职业教育》《加快推进本科层次职业教育政策落地》《稳步发展职业本科教育》等建议，走上全国两会。

“作为一名教育工作者，我十分关注怎样加快推进政策落实落地的问题。”郑亚莉说，“探索创新职业本科的综合改革方式，可以快速解决职业院校发展的瓶颈问题，提升职业教育的质量和吸引力。”

如何办好职业本科教育？郑亚莉一直在思考这个问题。在她看来，首先应保持职业教育属性，即保持职业教育办学方向不变、培养模式不变、特色发展不变。其次，坚持培养高素质技术技能人才的定位，在实践中，通过一体化设计职业教育人才培养体系，推动各层次职业教育专业设置、培养目标、课程体系、培养方案衔接。最后，发挥专业龙头作用，适度发展相应学科。

未来，“新委员”郑亚莉依然在关注职业本科教育的相关问题：“要提供探索稳步发展职业本科教育的新思考。”

(见习记者 杨洁)

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