原标题：天津市南开区：用心用情落实“科教立区”

【长镜头】

物质绿色创造与制造海河实验室坐落在天津市南开区科研西路6号，青砖白墙的小楼与绿荫掩映的津河岸边林间小路相邻，不时有身穿实验服的工作人员急匆匆走过宁静的小院。

“一年多以前，我经常从这里走过，那时这里是杂草丛生的破旧厂房。如今，这里变成了一个整洁的园区，成立了海河实验室。我是学材料化学的，作为第一批员工来到这里工作……”实验室综合办公室孙碧竹告诉记者。

2021年11月，由南开大学化学学院、天津大学化工学院及中石化等单位合作建立的物创海河实验室成立。五个月的时间，一万多平方米的载体搭建成功，供实验室初期使用。截至目前，已经有37家企业入驻，培育了一家瞪羚企业、7家国家高新技术企业、9家国科小企业、8家雏鹰企业，3家企业获天津市高成长初创科技企业资金支持，企业营收总额连续3年持续增长。南开区国家高新技术企业、瞪羚企业、科技领军（培育）企业数量均居天津中心城区首位。

天津大学和南开大学地处南开区，37个国家级、省部级科研院所，6个国家级重点实验室，9个国家级工程中心坐落此地。这里每年吸引的外省市投资注册市场主体数量始终位列天津市前列。

“多亏了南开区科技局的灵活施策，我们的科研成果得以落地。这是大学科技成果作价投资过程中的关键一步，有了它，我们的科技成果就能顺利转化落地。”一份0元技术转让合同的认定成功，让天津大学科学技术发展研究院负责合同审核的高华丰很开心。

针对企业成长过程中遇到的融资难、科技成果转化难等烦恼，南开区问需于企、助企解难，借助精准服务和灵活施策，用心用情为企业发展排忧解难、加油赋能。“针对0元合同认定问题，在市科技局科技成果与技术市场处支持下，我们组织技术合同、法务等专家召开线上论证会进行研讨，认为0元合同价款明确，不违反合同法和技术合同登记法，认定符合促进科技成果转化条例，符合新推出的科技成果评价实施意见，有利于促进高校成果转化，在大学与资产公司之间转让不会造成国有资产流失。”南开区科技局创新发展中心相关负责人说。

企业的成长和发展是最好的成绩单。截至2022年底，南开区科技型中小企业达431家，高新技术企业达448家，瞪羚企业累计达37家，领军(培育)企业累计达9家，企业数均位居天津市内六区首位，成为助力区域高质量发展的主力军。

记者了解到，目前南开区已围绕天开高教科技园建设“三园一基地”，涵盖博创园、天津大学科技园、南开大学科技园和硬科技创新基地，推动“学城—创城—产城”三城融合，加快向中央创新区（CID）转型发展。同时积极开展招商工作，成立3支专业化招商队伍，围绕天开园加强宣传推介，配合天津市科技局加强和高校院所联系，做好项目遴选。

（记者 刘茜 陈建强）

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