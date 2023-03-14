人民网北京3月14日电 近日，广东省2023届普通高校毕业生系列供需见面活动——花都地区专场在广州城市理工学院田径运动场举办。本次活动共吸引640余家企业携岗入驻，为毕业生提供优质岗位2.8万余个，涵盖了汽车、工业、通信、金融、证券、互联网、教育、建筑等多个领域。

广东省2023届普通高校毕业生系列供需见面活动——花都地区专场。校方供图

据了解，本次活动以线上线下相结合的形式同步开展。其中，326家企业线下参会，吸引了上千名毕业生前来活动现场与用人单位沟通交流、投递简历。“相比线上而言，我更喜欢线下与用人单位面对面交流，这样有利于加深彼此了解。”汽车与交通工程学院余同学表示，线上求职总担心对岗位的了解不够清楚，但是通过线下招聘会，直接和负责招聘的主管交流，了解到更详细的岗位信息，心里也踏实了。

活动现场设立了“应征入伍”“西部计划”“展翅计划”“三支一扶”等基层就业政策宣传处，帮助毕业生了解各项基层就业政策，鼓励学生们将基层就业作为自己择业时的一个选项。此外，活动现场还设立“就业创业政策咨询处”“就业创业指导服务”等功能区，为毕业生提供现场简历修改、面试辅导、就业创业政策解读等服务，帮助学生们顺利就业。（郝孟佳 实习生余睿婕）

广东省2023届普通高校毕业生系列供需见面活动——花都地区专场。校方供图

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