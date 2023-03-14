原标题：“发现星光 碰撞智慧”主题“特色科学教师研修班”在上海开班

中科院上海天文台台长沈志强研究员为科学教师作题为《银心黑洞的实证》的报告。 中科院上海天文台 供图

记者3月13日从中国科学院(中科院)获悉，作为教育部与中科院合作实施中小学教师科学素养提升行动计划、夯实高质量科学教育师资基础的重要活动，以“发现星光 碰撞智慧”为主题的2023年第三期“特色科学教师研修班”当天在上海开班。

这次研修班聚焦特色主题，有效统筹上海地区的天文科研、科普资源和教师专业发展资源，围绕“走进天文学”“天文教育”“天文面向国家重大需求”“天文面向世界科技前沿”“射电天文科学探究”“光学天文研学”以及“天文大数据”等多个专场内容，将天文学知识与研究进展融入基础教育，设计了一系列特色鲜明、内容丰富、生动有趣的研修活动。

10余位来自中科院上海天文台、中科院国家天文台的科研人员，以及来自师范院校的教育专家承担授课任务，通过科学家讲座、天文场馆参观和实验场所现场教学，进行深入的科学探究与教学实践指导，以“点-面”结合的方式，带领学员认识天文、走进天文，拓宽科普教育的“面”，激发科创教育的“点”。

参加研修的初中物理、地理、科学学科教研员及教师代表则走进科研院所，将与科学家一起探访天文科研前沿阵地，深度参与科学实践，积极开展新时代青少年科创教育的实践与思考。

中科院上海天文台有关负责人表示，希望通过此次研修班，在“授之以鱼”的同时，更能“授之以渔”，帮助中小学教师掌握更多科技前沿知识，提升教育教学能力，更好承担起科学人才培养的重任。

本期“特色科学教师研修班”由教育部教师工作司和中科院学部工作局、中科院科学传播局主办，中国教师发展基金会公益支持，上海市教育委员会、上海市教师教育学院、上海师范大学教师发展中心、中科院行政管理局、中科院上海天文台、共青团上海市松江区委员会、上海天文博物馆、上海天文馆和上海市天文学会承办。

主办方透露，3月20日-31日，“特色科学教师研修班”还将在中科院动物研究所、中科院自动化研究所和中科院昆明植物研究所举办。每期研修班在支持中小学科学教师线下学习的同时，形成的课程资源还将通过国家智慧教育公共服务平台向全国中小学教师开放。(记者 孙自法)

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