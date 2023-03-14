原标题：广州市荣誉市民丘成桐：勇攀数学高峰 心系家国教育

广州市荣誉市民丘成桐藏品捐赠仪式在广州华侨博物馆举行 广州市委统战部供图

中国科学院外籍院士、广州市荣誉市民丘成桐藏品捐赠仪式13日在广州华侨博物馆举行。

仪式上，丘成桐向广州华侨博物馆捐赠了马塞尔·格罗斯曼奖奖牌(复制件)、菲尔兹奖奖牌(复制件)，以及《我的几何人生》《丘成桐诗文集》《中华赋》等一批著作和刊物，并在捐赠的著作上签名。

数学对于很多人来说也许觉得枯燥乏味，但有人却说数学是一门充满“真与美”的学科，他就是丘成桐。

丘成桐参观广州华侨博物馆 广州市委统战部供图

丘成桐长期从事数学研究和教育，曾证明困扰数学界多年的卡拉比猜想以及广义相对论中的正质量猜想，系“数学界的诺贝尔奖”菲尔兹奖首位华人得主。近年来在中国致力于基础数学建设和杰出数学人才培养。

近年来，丘成桐多次到访广州，与中山大学、华南理工大学开展学术交流和科研项目合作。2012年，丘成桐被授予“广州市荣誉市民”称号，他的名字与广州这座城市愈发紧密地联在一起。

广州是全国最早开展授予荣誉市民称号的城市，自1986年至今，共17批462位华侨华人、港澳台同胞和国际友人获“广州市荣誉市民”称号。他们为广州的实业投资、科研创新、慈善公益、人文交流等作出了突出贡献。

作为广州市荣誉市民的一员，古稀之年的丘成桐仍驰骋在数学的王国里，继续培养数学人才。今年3月12日，丘成桐第四次受邀到华南师范大学附属中学讲学，支持在广州设立“丘成桐少年数学班”，培养数学拔尖创新人才，继续为广州经济社会发展贡献智慧和力量。(蔡敏婕 程传波)

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