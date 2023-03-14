原标题：香港再推企业内地与海外暑期实习计划 提供逾320个名额

香港特区政府13日宣布，将与24间大型企业合作推出“企业内地与海外暑期实习计划2023”，为香港青年提供逾320个内地和海外工作实习名额。

特区政府表示，在新一轮计划下，参与的企业数目由上一轮18间增加至24间，合共提供的实习名额增加至逾320个，遍布内地不同省市，包括多个大湾区内地城市、北京、上海、天津、成都、重庆等。海外国家则包括新加坡、泰国、印尼、菲律宾、英国及瑞典。

另外，此轮计划覆盖行业亦较以往广泛，包括金融服务、创科、物流、地产、零售、酒店和公用事业等。实习期由2023年6月至9月，每个实习职位为期不少于6个星期。另外，申请人须为专上学生，包括副学位、学士学位及研究院课程，并属香港永久性居民。

特区政府民政及青年事务局局长麦美娟表示，商界对该计划反应热烈，参与计划的企业将承担实习生的主要开支，包括交通及住宿费用等，同时会派专员培训实习生。她相信通过特区政府和企业的共同努力，计划能培育一批了解国家发展兼具国际视野的年轻人才。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)