人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

香港再推企业内地与海外暑期实习计划 提供逾320个名额

2023年03月14日08:40 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：香港再推企业内地与海外暑期实习计划 提供逾320个名额

　　香港特区政府13日宣布，将与24间大型企业合作推出“企业内地与海外暑期实习计划2023”，为香港青年提供逾320个内地和海外工作实习名额。

　　特区政府表示，在新一轮计划下，参与的企业数目由上一轮18间增加至24间，合共提供的实习名额增加至逾320个，遍布内地不同省市，包括多个大湾区内地城市、北京、上海、天津、成都、重庆等。海外国家则包括新加坡、泰国、印尼、菲律宾、英国及瑞典。

　　另外，此轮计划覆盖行业亦较以往广泛，包括金融服务、创科、物流、地产、零售、酒店和公用事业等。实习期由2023年6月至9月，每个实习职位为期不少于6个星期。另外，申请人须为专上学生，包括副学位、学士学位及研究院课程，并属香港永久性居民。

　　特区政府民政及青年事务局局长麦美娟表示，商界对该计划反应热烈，参与计划的企业将承担实习生的主要开支，包括交通及住宿费用等，同时会派专员培训实习生。她相信通过特区政府和企业的共同努力，计划能培育一批了解国家发展兼具国际视野的年轻人才。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部