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创业培训进校园 江苏每年培训大学生不少于30万人次

2023年03月14日08:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：创业培训进校园 江苏每年培训大学生不少于30万人次

创业培训进校园江苏每年培训大学生不少于30万人次

　　江苏开展针对性、梯次性、补贴性创业培训，每年培训大学生不少于30万人次。　林宁　摄

　　江苏省人社厅副厅长顾潮13日表示，该省面向在省内就读且有创业意愿的大学生，开展针对性、梯次性、补贴性创业培训，每年培训大学生不少于30万人次，其中应届毕业生不少于15万人次。

　　当天，“创响江苏”创业培训进校园专项活动高校专场启动仪式在南京工程学院举行，南京工程学院2022年大学生创新创业教育成果展同步举行。

　　大学生是最具活力和潜力的创业创新力量，是大众创业、万众创新的生力军。近年来，越来越多的大学生投身创业创新实践，但不少人面临经验少、技能低、融资难、服务不到位等问题。

　　此前，江苏省人社厅会同省教育厅、省财政厅出台《关于开展“创响江苏”创业培训进校园专项活动的通知》(以下简称“专项活动”)，进一步提升大学生创业创新能力，助力大学生实现高质量就业。

“创响江苏”创业培训进校园专项活动高校专场启动仪式在南京工程学院举行。　林宁 摄

　　“创响江苏”创业培训进校园专项活动高校专场启动仪式在南京工程学院举行。　林宁 摄

　　专项活动主要面向在江苏省内就读且有创业意愿的大学生(包括普通高校、职业院校毕业前2年的在校生，技工院校高级工班、技师班毕业前2年的在校生)开展创业培训。

　　具体来看，专项活动聚焦大学生创业创新各阶段能力素质要求，通过创业意识、创业能力、创业政策“三维一体”开展创业培训。

　　面向有创业意愿的大学生，江苏广泛开展不少于24课时的基础性创业意识培训，评估大学生性格特点、创业条件和技能水平，增强大学生投身创业实践的内驱力。面向有创业行为和一定创业能力的大学生，江苏开发“创业+技能”培训项目，结合其创业阶段、技能水平、个人兴趣爱好等特点，开展创办企业、网络创业等培训，增强大学生创业创新的实操能力。

　　“我们将充分发挥职业技能培训主责主业的职能优势，推动技能培训和专业教育融合的课程体系建设，将创业培训课程学时纳入学分管理，同时加大培训激励力度，对大学生参加培训后取得相应证书的，按规定给予创业培训补贴，对作出突出贡献的培训机构，优先支持申报省级创业示范基地项目，努力为大学生提供最好的培训保障。”顾潮说。(徐珊珊)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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