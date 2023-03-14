原标题：从“被告诉社会是怎样的”到“自己看到的社会是怎样的”

前几天，郑州大学马克思主义学院教师周荣方针对青年学生所关注的两会热点话题发起了一项匿名调查。

在上百封邮件中，周荣方发现，00后普遍关注妇女权益保障、网络暴力、职场性骚扰、8小时工作制、35岁职场门槛、博物馆建设等社会问题。这出乎周荣方的预料。

前几年周荣方发起过一次相似的调查，大部分学生关注的是教育、就业、医疗、婚恋、生育等与自己生活息息相关的领域。这次调查结果让周荣方开始思考：“为何他们会出现这样的情况？”

相似的情况也出现在中国人民大学马克思主义学院思政课教师刘进伟的课堂上。今年全国两会期间，他请统计学院本科生围绕政府工作报告进行了一次课堂分享，“高质量发展”“国家机构改革方案”“国家数据局建设”……这些与学生自身专业相关的话题成为学生集中关注的领域。不过，让刘进伟觉得很有意思的是，就业、教育、医疗、养老等民生问题，中国式现代化、科技创新、人工智能、乡村振兴等热点问题，网络暴力、校园凌霸等社会现象，也都是学生观察两会的具体视角。

“00后已经开始带有并逐渐显现出新时代的印记了。”周荣方看到了不一样的00后，也让她对新时代青年有了新认识。“当青年学生不再局限于自己的‘小世界’，而是开始关注更宏大、具体的社会议题时，体现出青年对国家和民族的责任感。他们既可以无畏，又可以用一种冷静理智的视角看待社会，这是青年的智慧和力量。”

“一次观察中国的窗口，在其中寻找人生发展方向”

国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右……政府工作报告中的这些数字让西安交通大学金融专业大三学生陆霓格外关注，“我很想知道中国在经历了3年疫情之后，经济发展如何，未来青年将迎来哪些新机遇”。

从政策的演变角度认识实施财政政策的有力抓手，纵向比较相近几年赤字率，探究全年国内生产总值增长率目标背后的增长决心……在之前的一堂《投资项目评估》课上，陆霓跟随老师学习到了横纵解读政府工作报告的“小方法”。今年的政府工作报告发布后，陆霓便迫不及待地亲自尝试“解读”，“政府工作报告中提到加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。这让我看到了传统产业和中小企业数字化转型的方向，希望未来我国的经济实力会更加强硬”。

“这是一次观察、了解国家的窗口，我们希望在其中找到人生发展方向。”北京舞蹈学院中国古典舞系表演专业的高琦，关注弘扬中华优秀传统文化、加强文物和文化遗产保护传承领域；江西理工大学会计学专业的龚钊贤关注高等教育事业的创新发展；西安交通大学西迁博物馆讲解员郑睿，关注关于“建设华夏文明博物馆”的提案……

用00后的视角读政府工作报告，他们看到了报告对过去5年的总结，我国取得了重大的成就，也看到了未来在教育、社会保障、乡村振兴等方面发展的广阔空间。

“作为一名即将毕业的年轻人，我觉得可以趁乡村振兴的东风，利用自己的知识技能到城乡社区就业创业，在农村的广阔天地中发挥自己的力量，为乡村振兴添砖加瓦。”河北大学马克思主义学院硕士生张楚晗最近一直奔波在求职招聘会现场，找一份什么样的工作、去哪座城市工作、付出和收获是否成正比，这些问题一直萦绕在张楚晗心头，“本来只是考虑选择留在大城市，但看到政府工作报告中关于乡村振兴工作的介绍，也可以有一个新的求职方向。”

“中国5年来取得的成就、民生数据的增长，可以让青年学生更加坚定对新时代中国特色社会主义的理解、认同与拥护。”刘进伟认为，青年在关注与未来就业方向、人生发展方向相关的领域时，也在寻找着自身定位，“他们希望能够找到在新时代建设中的价值，这是中国发展成就带给他们的自豪感和自信心”。

从“被告诉社会是怎样的”到“自己看到的社会是怎样的”

“如果有一批又一批的青年愿意去乡村支教，带领当地的孩子们看看丰富多彩的世界，也许乡村振兴事业会更加高质量发展。”北京大学马克思主义学院直博生王俊曾在本科期间去乡村小学支教，他发现乡村中小学师资力量缺乏、教学设施落后等问题严重影响了正常教学工作的开展和农村教育事业发展。

今年政府工作报告提出，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。这让王俊对乡村教育发展充满了信心和期待。

曾经的乡村支教经历，让王俊意识到教育和经济需要相互促进、共同发展。回校后，他便通过走访调研、学术研讨、发表论文等方式，聚焦于推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的有效路径进行了深入研究。“这可能是微不足道的一件事情，但对于我来说是在基层一线发现的问题，也是我希望为国家探索解决之道的尝试”。

从“被告诉社会是怎样的”到“自己看到的社会是怎样的”，00后有了越来越多接触社会的机会，也有了越来越多参政议政的途径。周荣方认为，随着年轻人获取信息的途径越来越多，他们的社会责任感也在逐渐变强，但如何引导他们正确地积极看待这些问题，思政课就起到了很重要的作用。

从党的二十大到2023年全国两会，周荣方印象最深的是，党的二十大报告指出，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。回到思政课堂，她一直在思考：何为青年的火热实践？

“我关注中小学生心理健康方面，如何引导青少年心理健康和正确的人生观”

“我关注网络暴力方面，因为最近因染发而被网暴的研究生事件，让我意识到网络暴力的危害”

“我关注教育方面，警惕考研高考化趋势，增加研究生招生数量，缓解考研难的问题”

“我关注适龄女性免费HPV疫苗接种方面”

“我关注乡村振兴方面”

……

一封又一封来自学生的邮件，让周荣方逐渐找到了问题的答案。她觉得，两会热点话题就是一个又一个小切口，学生从身边人、身边事能感受到大家建设祖国的火热实践。思政课教师就是要利用这些生动实践和党的二十大报告原文、理论原著联系起来，“学生们将自身发展置身于‘大历程’中，祖国的发展成就可以引领着他们更加坚定自信地走向未来”。

“在时代的浪潮下，成为一朵小浪花”

“我们也想在时代的浪潮下，成为一朵小浪花。”2022年4月，当习近平总书记走进中国人民大学教室和同学们同上一节思政课时，马克思主义学院本科生刘宇晨作为在现场的学生，听到总书记亲切勉励大家要学好思政课后，备受鼓舞。

“大中小学思政课一体化建设需要一代又一代的思政课教师、学生共同去努力完成”。这次全国两会，刘宇晨最为关注的领域是中小学思政课一体化建设。她觉得，每一名马院的学生都是思政课的后备师资力量，“我们希望可以探索出更好的思政模式、讲出更好的思政课内容，改变以往大家认为思政课枯燥的印象”。

“我们既要仰望星空，又要脚踏实地。只有将视线移到眼前，并根据国之所需规划自己的人生道路，才是对国家、对自己最好的回馈。”让西安交通大学哲学强基计划学生李欣烨印象最深的是，政府工作报告提到，深入实施“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划，建设288个基础学科拔尖学生培养基地，接续推进世界一流大学和一流学科建设。

刚接触哲学时，李欣烨觉得这是门晦涩艰深的学科，甚至出现了想要退缩的念头。直到在一堂《中国哲学史》的课上，她看到了中国古籍的修复与翻译现状，以及中国哲学作为中华优秀传统文化的继承和发展，她开始慢慢接纳这门深奥的学科。不过，她偶尔也会遇到一些小困惑。身边人对哲学不了解，经常会向她发出很多存在刻板印象的提问。看到政府工作报告特别提到了强基计划，以及对基础学科的重视，李欣烨对未来的就业和发展充满了信心，“我们选择基础学科，并且坚持读下去是有意义的”。

高速铁路运营里程从2.5万公里增加到4.2万公里，高速公路里程从13.6万公里增加到17.7万公里……政府工作报告中的这些数据让江西理工大学青年教师黄震备感振奋，第一时间在岩土工程现代测试技术的课堂中分享了这些数据，“学生们所学的工程测试和监测能够有效保证高铁施工安全，也保证了高铁运营期的安全”。

“这些数据说明国家十分重视基础设施的建设和投入，既可以激发学生对国家和民族的认同感，也能增强学习动力。”黄震发现，一些基础学科专业的学生对专业认同感不强，存在对未来就业和发展迷茫的情绪。“对于理工科学生来说，了解国家在生态、科技、经济等方面取得的巨大成就更为重要，当他们深切感受到祖国正在做的事情与自己的专业息息相关时，他们会愿意投入到现代化建设的伟大实践中去”。

在周荣方看来，这是一个让国家与青年之间加深了解，加深认识的过程。这次调查，她也开始思考“行走的思政课”更广义的内涵，“行走的思政课不仅是让学生们走出教室，而是思政课教师要为学生们架起一座桥梁，将时代责任和人生价值连通”。

(记者 许子威)

(责编：郝孟佳、熊旭)